盤前財經大事搶先讀2021年04月13日

今日操盤前瞻

中國 3 月進出口統計

美國 3 月 CPI

法說會：世芯 - KY

除權息：廣穎

白宮半導體峰會純討論 無重大宣布

白宮週一 (12 日) 舉行半導體虛擬會議，討論全球半導體短缺問題，本輪峰會純討論，無重大結論宣布。閱讀全文...

路透：英特爾洽談 6 至 9 個月內生產車用晶片

英特爾 (INTC-US) 正力挽狂瀾重返晶圓代工業務之際，該公司執行長格爾辛格 (Pat Gelsinger) 週一 (12 日) 透露，他正開始商談為汽車製造商生產車用晶片，緩解因通用、福特等車廠閒置問題。閱讀全文...

聯發科 Q1 營收 1080.33 億元衝破財測 月、季同寫新高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (12) 日公布 3 月營收 401.47 億元，月增 23.32%，年增 75.89%，累計第一季營收 1080.33 億元，季增 12.06%，年增 77.5%；受惠手機晶片、物聯網與電視晶片等主要產品線全面成長，聯發科 3 月、第一季營收分別突破 400、1000 億元大關，第一季更突破財測高標 1041 億元，全數寫新高。閱讀全文...

產能吃緊 + 需求強 義隆首度調漲所有產品價格

觸控晶片大廠義隆 (2458-TW) 昨 (12) 日宣布，由於晶圓代工、封測產能持續吃緊，造成生產成本上揚，即日起全面調整所有產品售價。閱讀全文...

新疆多晶矽遭制裁 台廠達能迎轉單受惠

外媒今 (12) 日報導，北美、歐盟擬禁止從新疆進口太陽能多晶矽，由於新疆生產的多晶矽產能在全球比重高達 5 成，未來若確定制裁，全球太陽能多晶矽供給瞬間減半，呈現供不應求、價格上漲，下游勢必尋求替代產能，台廠達能 (3686-TW) 因與韓廠 OCI 簽訂長約，料源充足，將可直接受惠。閱讀全文...

中鋼 3 月營收近 369 億元 合併單月營收最佳 Q1 寫 9 季高

中鋼 (2002-TW) 昨 (12) 日公告 3 月營收 368.95 億元，月增 22.5%、年增 32.9%，為 2013 年採合併營收以來單月新高；第一季營收 978.21 億元，年增 25.5%、季增 11.7%，9 季新高。閱讀全文...

15 家金控首季大賺 1920 億元 已達去年全年一半

15 家金控 3 月自結獲利全數出爐，受到資本市場第一季亮麗帶動，所有金控首季獲利都較去年同期成長，其中，壽險型與證券型為主的 6 家金控，獲利皆翻倍；開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW) 更由虧轉盈；15 家金控光是第一季就已經賺 1920 億元，年增 1.2 倍，並且已達去年全年的一半。閱讀全文...