亞果遊艇營收創新高 擴大營運延攬優秀人才

台灣遊艇休閒第一品牌亞果遊艇 (7566-TW) 今(12)日公布 3 月合併營收為 3483.9 萬元，月增 44.65%，年增 134.23%，不僅創同期新高，也創下單月第 4 高紀錄，而第一季合併營收 8596.6 萬元，年增 33.1%，更創新櫃以來單月次高紀錄；單位最高紀錄出現在 2020 年 10 月的 3479 萬元。

隨著台商回流潮帶動國內高端消費需求，會員卡人數成長，是推升營收主要動能，同時，在台北、台南、高雄、澎湖四地的會員客製化船艇旅遊服務持續熱絡滿訂下，進一步挹注營收成長動能。

截至 3 月底，亞果全台會員人數已達 730 人，維持每月穩定成長態勢，亞果指出，隨著台北會所成立，已開啟更全面的北部會員服務，而今年以來也陸續與高端百貨，如微風百貨、台南新光三越西門店、SOGO 敦化館等合作外展，藉此加強觸及新的潛在客戶。

為因應營運規模正持續擴大，亞果已開始招攬業界優秀人才，預計首波釋出 20 名職缺，範圍涵蓋台南分公司的業務經理、行政專員、VIP 會所人員、海上服務人員、行銷專員、輪機專員、船長、儲備船長 (水手)、會計專員等。

同時，台北分公司則徵求營運協理、業務經理、業務助理、行銷活動專員、海上服務人員、VIP 會所人員等。

亞果遊艇集團除了正全力建設台南安平遊艇城，前進澎湖青灣仙人掌公園打造成山城度假 VILLA，未來二大據點均訴求可提供娛樂、餐食、以及住宿等全方位服務，創造國內罕有的新形態高端行程。