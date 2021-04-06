比特幣領軍！加密貨幣總市值衝破2兆美元 與蘋果旗鼓相當

CoinGecko 數據顯示，整體加密貨幣市場的市值在周一 (5 日) 正式突破 2 兆美元關卡，幾乎與蘋果 (AAPL-US) 並駕齊驅，比特幣已超過 1 兆美元的市值，遙遙領先其他加密貨幣。

截至目前，比特幣市值約 1.1 兆美元，榮登加密貨幣市值第一，其次為以太幣的 2436 億美元，第三為幣安幣的近 41 億美元。

整體來說，加密貨幣的市場價值已和全球市值次高的蘋果旗鼓相當，僅次於石油巨頭沙烏地阿美 (Saudi Aramco)。後兩者目前市值分別約 2.1 兆美元和 7.1 兆美元。

(圖：CoinGecko)

僅短短不到 3 個月，加密貨幣市值從 1 月 7 日的剛破 1 兆美元，暴增 1 倍至現今的 2 兆美元，比特幣價格也自當時的約 33,000 美元，漲逾 78% 至近 59,000 美元。

近月以來，PayPal(PYPL-US)、Visa(V-US) 等主要金融機構紛紛宣告將允許客戶使用加密貨幣結帳，美國加密貨幣交易所 Coinbase 也在本月初宣布 SEC 已核准該公司於 4 月中直接上市，創下加密貨幣交易所於在美掛牌上市首例，幣圈利多幫助激勵市場買氣。

比特幣今年歷經多次回調，近一個月以來幾乎穩定位在 50,000 美元上方，過去幾天以來持續在 50,000 美元至 60,000 美元區間盤整，近期波動性也降至去年 11 月以來最低水平。市值第二的以太幣則在復活節假期一舉衝破 2,000 美元關卡，續創紀錄高位