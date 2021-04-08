Glassnode：比特幣市值站穩1兆美元上方 成為強力支撐位

比特幣周四 (8 日) 價格下挫，跌至 56579 美元附近，但市值仍維持在 1 兆美元上方。區塊鏈數據服務商 Glassnode 指出，這一關卡已經成為重要支撐點，幫助比特幣穩住偏高的行情。

比特幣市值破兆不算新聞，最早在今年 2 月 19 日就已達成，但很快就失守。直到 3 月 9 日，比特幣市值再度站上此一關卡，但是再一波修正，又讓其市值回落至 9500 億美元附近。

不過，根據 CoinGecko 的數據，自 3 月 26 日以來，比特幣的資本總額一直保持在 1 兆美元上方，即使近兩日又見修正，基本上仍然勉強守住此一防線。

Glassnode 分析了比特幣的 UTXO 實際價格分布 (或稱 URPD)，以分析在 1 兆美元市值上方的交易狀況。數據顯示，在此區間已經有超過 198 萬枚 BTC 被交易，相當於流通供應量的 10.6%。令人印象深刻的是，這個鏈上交易量，形成了自價格 1.1-1.2 萬美元以來，最強的鏈上支撐位之一。

(圖表取自 Glassnode)

比特幣在此區間的峰值交易量，達到 297 萬 BTC，此時價格在 5.85 萬至 5.91 萬美元之間。而這一區間的平均交易量為 152 萬 BTC，也高於大多數區間，成為強大支撐力的證明。

此外，礦工們也加入了進來，礦工淨持幣變化指標閃爍着綠色，表明礦工們正在持有新開採的幣。儘管礦工的影響力在縮小，但 Glassnode 分析認為，這表達他們看漲後市的情緒。

最後，Glassnode 回顧了長期持幣者 (LTH) 和短期持幣者 (STH) 之間的財富分布，這通常是財富轉移事件的周期性指標。

(圖表取自 Glassnode)

數據顯示，短期持幣者在過去 6 個月累積的 BTC， 比長期持幣者花費多約 44 萬，這表明進入市場的新需求，已經超過了長期持幣者的賣出量。類似的財富轉移發生在 2017 年的峰值附近。

Glassnode 分析認為，礦工和長期持幣者都出現了積極的跡象，同時交易量也支持新的兆元估值不易跌破。