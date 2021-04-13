顯示器前景強勁！疫苗瓶、光纖組件...康寧產品陣容強大 巴克萊喊加碼

特殊玻璃廠康寧股價 (GLW-US) 股價走勢看俏。

光纖組件、手機保護玻璃、汽車汙染控制器、疫苗瓶.. 等需求不斷增加，康寧產品線越顯實力充盈，且用於電視、筆電和電腦螢幕的顯示器玻璃狀況尤其強勁。

巴克萊分析師 Tim Long 週一重申康寧股票「加碼」評級，主要是由於顯示器玻璃的前景樂觀，他並將該股票目標價自 43 美元調升至 52 美元。

週一上漲 0.67% 至 45.05 美元，今年迄今漲幅 26%。

Long 在研究報告中指出，2019 年下半年和 2020 年上半年，LCD 顯示器玻璃供應商下修了產量水準，在經過 10 年跌價後，降低了市場過剩的產能，此後中國、日本和南韓玻璃廠出現斷電停產，更進一步縮減產能，造成短缺從而推升了價格。

「擁有顯示器領域的趨勢似乎是未來 10 年最有利的領域，現在康寧每一個業務似乎都有能力享受到長期和週期性的順風。」Long 說。

Long 指出，LCD TV 的平均尺寸多年來一直穩定提升，大大推動了玻璃需求。他估計 LCD TV 平均螢幕尺寸為 50 英吋，較 2004 年來幾乎擴大一倍。他表示，今年 60 吋以上的電視出貨量應該會增加 30%，而 75 吋以上的電視出貨量成長甚至更快。

如 Long 所言，顯示玻璃市場高度集中，康寧幾乎撐起市場半邊天，剩下半邊則由日本兩家公司互分市場﹔AGC (前稱旭硝子玻璃) 和 Nippon Electric Glass 或 NEG，而最近幾個月，這 3 家均發生各種原因的停工，挫傷產量水準，影響產業產能約莫 4%。

「儘管如此，我們知道康寧能提高第一季自身供應量，回應競爭對手的停工，因此靠著康寧的強勁成長，當季整體玻璃產能上升。 雖然玻璃價格過去 10 年來幾乎連續下跌，但 2009 年出現類似走勢，在台灣康寧產線出現 2 次大衝擊後 (地震和停電)，穩定了後續幾季的定價。」

有鑑於需求強勁，連續漲價的可能性也已上升。