魚與熊掌得兼！分析師喊買Uber﹔經濟重啟 叫車量回升 外賣量也不會掉

新冠疫情期間，Uber (UBER-US) 靠著蓬勃發展的食物外賣業務抵銷了共享乘車客戶銳減的衝擊，但現在問題是，隨著全球邁進後疫情環境，這局面是否會反轉，或者 Uber 能同時推動這兩塊業務的強勁成長？

Daiwa Capital 分析師 Jairam Nathan 認為，Uber 兩塊業務都能兼顧。他週五將該公司股票評級自「優於大盤」上調至「買進」，並維持目標價 68 美元。

他在研究報告中寫道，此次調升評級是反映該公司共乘業務加速回彈的跡象，且該公司外賣事業沒有任何放緩的跡象。

Uber 週五大漲 2.37% 至 60.35 美元。今年迄今該股上漲了 17%，過去 12 個月來上漲了 164% 以上。

Nathan 報告寫道，Uber 在本月投資者大會上指出，2 月份美加地區共享乘車的預約量較前月增加了 15%，3 月初也較 2 月初同期再增長 12%。他補充，Uber 3 月初全球預訂量較去年同期增加約 10%。

Nathan 再提到，Uber 2 月份外賣預訂量較去年同期增加 130%，「台灣和澳洲等地區，管理階層並未看到外賣量的成長明顯下降，而這些地區比歐美還要早重啟市場。美國方面，邁阿密的共享乘車業務恢復了 75%，但外賣業務仍持續倍增。」

Nathan 表示，Uber 擁有 9300 萬名用戶是關鍵競爭優勢，該公司看到了在其 app 中交叉銷售其他服務的商機。第四季中，10% 新 Eats 用戶和 4% 雜貨外賣訂單就來自大眾用來預定車輛的共享乘車 app。「未來這種交叉銷售的機會將有助於擴大雜貨和酒類領域的發展。」

Nathan 總結，Uber 的買進評級「反映了對該公司共乘業務反彈與擴大潛在市場的戰略之信心。」