傳北京增強反壟斷力度 阿里之後騰訊等大型企業也難逃打擊？

據《路透》引述多位知情人士表示，中國國家市場監督管理總局 (SAMR)(市監總局) 正在增加人員和其他資源，加大力度打擊反競爭行為，特別是針對中國一些大型企業。

知情人士透露，總部位於北京的市監總局計畫將反壟斷人員編制增加 20-30 人，目前為 40 人。

除了擴編市監總局，中國政府也在修訂競爭法，擬議修改內容包括大幅提高罰款金額，以及擴大評判企業控制市場程度的標準。

與此同時，中國市監總局周六 (10 日) 對電商龍頭阿里巴巴集團在中國境內網售壟斷行為，處以 182.28 億元人民幣的重罰，創紀錄新高。

誰會是下一個巨頭？

目前投資者關心的是，哪家中國本土科技巨頭會是反壟斷當局的下個目標？

若以市場監管總局披露的十起案件顯示，除了阿里巴巴，背後涉及的企業還包括騰訊、美團、京東、百度、蘇寧、滴滴、好未來、字節跳動等。

有消息稱，中央巡視組人員 3 月底已進駐騰訊 (0700-HK) 展開調研工作。此外，有傳馬化騰曾在全國兩會期間與中國反壟斷監管機構官員見面，雙方討論了騰訊如何更好地遵守反壟斷監管規定。

官方擺出強硬態度

消息人士表示，隨著當局加強監督，現在規定大型互聯網公司的高層主管，必須例行向反壟斷局報告合併交易或可能違反反壟斷規定的行為。

市場分析，市監總局擴編，反映北京當局對反壟斷大案的關注加重。上個月，習近平主持召開中央財經委員會會議指出，要建立健全平台經濟治理體系，加強監管，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。

私募股權公司春華資本董事長胡祖六指出，阿里巴巴被處以巨額罰款後，其他科技公司應該要預期可能會面臨同樣程度的嚴密檢視及處罰，也對整體科技業釋出一個強烈訊息：「和歐洲一樣，中國監管機構對於修理科技巨頭是動真格的」。