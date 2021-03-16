打壓傳言不斷 北京據悉要求阿里巴巴出售南華早報等媒體資產

中國政府施壓阿里巴巴傳言不停歇，華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法報導，北京當局希望阿里巴巴出售南華早報在內的媒體資產，顯然愈來愈忌憚這家科技巨擘對中國輿論的影響力。

根據報導，北京當局在去年好幾場會議中，就曾表達對阿里巴巴媒體事業的擔憂，尤其是阿里巴巴對中國社群媒體的影響力，以及在網路醜聞扮演的角色。

阿里巴巴和創辦人馬雲經過多年努力掌握廣泛的媒體資產，版圖遍布網路論壇、新聞媒體、製片公司、社群媒體和廣告資產。阿里持有微博過半持股，還有南華早報、阿里巴巴影業、線上影音平台優酷。

報導指出，北京當局檢視阿里巴巴的媒體資產後，對龐大的規模感到震驚，決定要求阿里縮減這些資產。

知情人士說，北京當局去年就開始討論要求阿里出售南華早報，雖然尚未確認買主，但預料會由中國企業買下。

彭博也曾在 2 月報導，自從阿里集團淘寶合夥人蔣凡捲入醜聞，北京對阿里巴巴的媒體事業日益忌憚，因當時一些有關醜聞的文章陸續消失在微博等網路平台上，引起官員注意。

消息來源說，北京當局擔心阿里利用媒體資產控制輿論，形成惡性循環，例如影響大眾對新興的金融科技 (fintech) 看法。

阿里巴巴周一 (15 日) 在美國市場下跌不到 2%，新浪微博 ADR(WB-US) 跌逾 2%。