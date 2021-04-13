【南方東英】阿里巴巴 ADR創2017年8月最大漲幅3月中國5G手機出貨量佔比高達 76.2%

【市場動態】拜登稱 500 億芯片支持計劃獲兩黨支持 3 月中國 5G 手機出貨量佔比高達 76.2%

昨美股自高位回落，標普 500 指數微跌 0.02%，納斯達克綜合指數下跌 0.36%。隨著巨額罰款落地，阿里巴巴 ADR 創 2017 年 8 月以來最大漲幅。美國總統拜登的 2 萬億基建計劃包括為美國半導體行業提供 500 億美元，拜登在白宮 “芯片峰會” 上對谷歌、英特爾、通用汽車等企業 CEO 宣稱，該 500 億美元芯片支持計劃獲兩黨支持。中國信通院公佈數據，2021 年 3 月中國手機出貨量 3609.4 萬部，同比增長 1-3 月手機市場總出貨量同比增長 100.1%。其中，3 月中國市場 5G 手機出貨量 2749.8 萬部，佔同期手機出貨量的 76.2%，佔比創 2020 年以來新高。1-3 月 5G 手機出貨量佔比 71.3%。

【公司動態】瑞聲科技一季度盈利預增約 10 倍阿里巴巴將逐步豁免成熟服務收費

瑞聲科技 (2018.HK) 發盈喜，截至 3 月底止第一季度，純利將升至 5.1 億至 5.5 億元人民幣，按年升約 9.6 倍至 10.4 倍。高盛上調評級至 “買入”，目標價為 58 港元。中國央行表示螞蟻集團形成全面可行整改方案，將整體申設為金控公司。阿里巴巴(9988.HK) 將逐步豁免技術相關的服務收費，未來集團會繼續改善及更新相關技術成熟服務會豁免收費，並推出新的收費服務，期望可為商戶降低營運成本及進入門檻，未來幾年相關投入預計約 10 億人民幣。Sensor Tower 商店數據顯示，3 月騰訊 (0700.HK) 旗下遊戲《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.57 億美元，同比增長 63%，為全球手游暢銷第一名，而騰訊《和平精英》和《PUBG Mobile》則以 2.4 億美元收入位列第二名。

卓勝微 (300782) 發佈 2021 年第一季度業績預告，預計 21Q1 實現歸母凈利潤 4.81-4.96 億元，20Q1 歸母凈利潤為 1.52 億元，同比增長 216.85% 到 226.73%。

【指數動態】

[恆生科技指數] 昨日指數下跌 1.64% 阿里巴巴逆市上漲 6.51%

昨日恆生指數下跌 0.86%，恒生科技指數下跌近九成成份股下跌。巨額罰款之後，阿里巴巴逆市上漲 6.51%。瑞聲科技發佈盈喜，昨大漲近 13%。南方東英恆生科指數 ETF (3033.HK) 昨日成交額 1.94 億港元。

[中證 5G 通信主題指數] 昨日指數下跌 1.46%

昨日滬深 300 指數下跌而中證 5G 通信主題指數下跌 1.46%。

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