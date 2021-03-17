習近平大刀砍向科技業 阿里巴巴UC瀏覽器慘被下架

阿里巴巴 (9988-HK) 傳出遭北京當局打壓，脅迫出售媒體資產後，旗下的 UC 瀏覽器在 Android 系統的應用程式商店內又慘遭下架。

目前在華為與小米手機裡的 Android 應用程式商店內，已完全看不到阿里巴巴 UC 瀏覽器的蹤影。不過三星手機用戶仍可以在手機的應用程式中找到阿里巴巴瀏覽器，此外蘋果手機也依然能能使用該瀏覽器。

在阿里巴巴 UC 瀏覽器被下架前，中國央視有節目曾批評該瀏覽器在線上散播不實醫療廣告。

央視節目指責阿里巴巴竟讓私立醫院競價，爭取成為瀏覽器搜結果的熱門關鍵字，造成搜尋用戶只會往私立醫院就診，而非公立醫院。

阿里巴巴 UC 瀏覽器團隊發言人接受 CNBC 採訪表示，會高度重視央視節目中提到的問題，並且已將央視節目中提到的「違法廣告內容」刪除，後續會採取一系列的檢查與修正措施。

團隊也承諾，未來會強化內容審查，並承擔更多責任，以更嚴格的標準提供良好的訊息服務。

與此同時，中國國家主席習近平在日前表示，北京當局對大型科技公司的打擊才剛開始，並說「某些公司平台」發展不符合規範且存有風險。

去年 11 月，阿里巴巴集團旗下市值 370 億美元的螞蟻集團（Ant Group）IPO 遭北京監管機構喊停後，阿里巴巴創始人馬雲便幾乎沒有在公開場合露面。