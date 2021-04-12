聯發科Q1營收1080.33億元衝破財測 月、季同寫新高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (12) 日公布 3 月營收 401.47 億元，月增 23.32%，年增 75.89%，累計第一季營收 1080.33 億元，季增 12.06%，年增 77.5%；受惠手機晶片、物聯網與電視晶片等主要產品線全面成長，聯發科 3 月、第一季營收分別突破 400、1000 億元大關，第一季更突破財測高標 1041 億元，全數寫新高。

聯發科財測估，以美元兌新台幣 1 比 27.9 元計算，第一季營收估達 964-1041 億元，季增 0-8%，年增 58-71%，但從實際營收來看，則超過財測高標近 40 億元，季增幅高達 12%，成長力道強勁。

聯發科近期營運頻傳捷報，除了中國手機整體市場穩健成長，也因對手高通 (QCOM-US) 受三星奧斯汀廠停工影響，中國手機品牌如小米等，轉向聯發科下單，推升聯發科市占率攀升，整體出貨量優預期，從大立光 (3008-TW) 法說會釋出的內容也可窺見手機處理器熱銷盛況。

由於現今晶圓代工產能緊張，聯發科也將資源分配給較高階的天璣 720、800 系列晶片，售價達 30-40 美元，帶動整體產品組合優化、銷售單價提升。

此外，聯發科 WiFi 晶片受惠各大網通廠加大拉貨力道，出貨大幅成長，且因其他供應商如博通 (AVGO-US)、高通的交期也明顯拉長，聯發科議價能力也提高，傳出在 3 月調漲銷售價格，漲幅達 15-20%，推升營收規模成長。

外資看好，聯發科第二季還會再優於第一季，季增 5-10%，將連兩季創新高。