新住民女力創業 成亞太社會創新高峰會亮點

2021 亞太社會創新高峰會 10 日登場，婦女權益促進發展基金會特別安排一場新住民女力社會創業亮點發表會，副執行長黃鈴翔指出，永續發展與社會影響力是全球企業努力追求的標準，而台灣許多新住民女力創業，因為語言、文化及跨國因素，也出現社會創新與社會創業的趨勢。

在論壇中，婦權會安排新住民女力社會創新創業的亮點發表。黃鈴翔表示，婦權會從 2017 年開始辦理新住民女力創業加速器，已經累積協助超過 1500 位新住民女力創業。

婦權會挑選出 10 個具有社會創新與社會影響力的新創團隊，參加本次論壇，同時也邀請 7 位評審業師，包括贊助本次論壇的活水社企投資顧問許慶鈴、過去 4 年支持婦權會辦理新女力創業加速器的寶佳基金會執行長陳煌江、優樂地永續服務董事長朱竹元、資誠永續發展服務總經理李宜樺，以及從事企業永續發展的中華經營智慧分享協會執行長徐竹先、大江生醫永續長李東維與麥肯錫亞洲顧問陳瀅竹。

最後，評審業師選出，循環經濟友善大地的春大地實業、扶持家鄉成就共好的杰樂蕃薯園、培訓姐妹創業發展的名媛美容連鎖、從手做廚房到新住民關懷之家的憶之味、新住民與客家小農創業的二妹塩焗雞等 5 支團隊為本次亮點發表的優選。

許慶鈴在總結講評時，對新住民女力創業家先幫助自己，再幫助別人，表示感佩；徐竹先也指出，好多團隊的東南亞母國，最近經濟發展都很快，他期許大家成為兩國之間最好的代言人、大使。

婦權會表示，累積 4 年的輔導，新女力創業加速器計畫，共與台灣 17 個縣市合作；有 25 個不同的單位投入心力與人力；累計 250 支新創女力團隊得到計畫的創業資金與經營管理上的輔導。

婦權會 2021 年的新女力創業加速器已經正式開始，黃鈴翔預期，今年社會創新創業的案件數一定會成長。