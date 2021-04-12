車用面板今年出貨可望年增逾1成 友達居前三大

車用面板成為各大面板廠近年布局重點，市調機構 Omdia 今 (12) 日指出，去年全年車用面板受疫情衝擊，出貨量僅 1.42 億片、年減 12.9%，今年在需求回溫、電動車商機發酵下，將有雙位數成長空間，台廠友達 (2409-TW) 可望穩坐全球前三大供應商。

Omida 表示，中國面板廠天馬在去年第 2 季成功超越日本 JDI，成全球車用面板龍頭廠商，去年市占達 16.2%，JDI 則拿下 15% 市占，友達則居第三，市占達 13.4%，四到六名則為 LG Display、京東方、群創 (3481-TW)，分別有 11.7%、10.5%、9.8% 市占率。

從各應用分析，Omida 統計，儀錶面板受輕型汽車減產影響，去年出貨量僅 4680 萬片、年減 21.6%，中控顯示器面板、抬頭顯示面板則分別出貨 7380 萬片、440 萬片，年減 6.4%、3.4%。

展望今年，Omida 指出，雖然短期零組件供給仍吃緊，加上日前蘇伊士運河堵塞狀況，都為車用面板出貨增添變數，不過在強勁需求支撐下，今年車用面板仍將恢復成長，估出貨將年增 13-15%，達逾 1.6 億片水準。

觀察面板雙虎近年車用布局腳步，除了已通吃傳統車廠、電動車廠外，也均看好今年出貨可望穩健成長，友達更因應車廠客戶要求，評估赴美設廠就近服務客戶，群創也鎖定 miniLED 為背光的高階車用面板產品，力拚 2023 年在高階車款中，拿下雙位數市占，躍升大型一體化車用面板龍頭。