〈觀察〉防疫概念商品需求趨緩 供應商獲利面臨挑戰

隨著疫情趨緩，防疫商品相較去年各國瘋搶情況不可同日而語，供應商高庫存，價格也陷入危機，包括額溫槍毛利較去年下滑 30-40%，快篩產品單價也從 10 美元降至 3 美元，相關台廠後市營運面臨挑戰。

2020 年新冠疫情爆發後，每日確診、死亡人數劇增，低迷多年的生技產業也迎來前所未有的曙光，過去乏人問津的領域，如口罩、額溫槍、檢測試劑等產品成為搶手貨，營收貢獻也翻倍增長，尤其各國啟動封城措施，除口罩造成瘋搶外，疫苗研發尚未明朗前，檢測量能大增，推升檢測試劑、額溫槍等需求大幅提升。

業界指出，疫情嚴峻期間，所有公共場所將額溫槍等量測產品成為標配，幾乎被客戶訂單追著跑，不過相對與上游廠商議價空間小，去年下半年開始市場需求逐漸飽和，終端銷售力道減弱，也加大與上游議價空間，產品毛利就差了 30-40%。

從國內兩大體溫測量廠熱映與豪展營收表現可看出端倪，熱映去年每月營收均有 2 億元以上水準，年增幅更是翻倍跳增，去年 7 月營收更達 2.8 億元創新高，今年第 1 季營收則降至 1 億元，難以維持去年水準；豪展雖然今年上半年能見度高，且營收仍維持 3 億元水準，但下半年訂單尚不明朗，且預期客戶將有庫存壓力。

新冠疫情期間，各藥廠開發疫苗、新藥仍處於初期階段，快篩檢測需求迫切，台廠紛紛搶進分食大餅，尤其抗原、抗體檢測產品成為各國必備物資，業界坦言，快篩試劑需求高峰時，單價可落在 10-15 美元，且為因應各國龐大需求，啟動擴產計畫，儘管檢測需求仍在，但單價僅剩 3 美元。

台廠包括泰博、寶齡富錦、金萬林、ABC-KY(瑞磁)、大江、普生等均有佈局檢測產品，不過各家近期開始調整營運策略，泰博除打入醫療體系外，也開始洽談代工訂單，營運採代工、品牌雙軌並進；寶齡則投入更多資源在腎臟新藥拿百磷及旗下美容保養產品。