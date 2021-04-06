豪展Q1營收創同期高 全年營運拚次高

醫材廠豪展 (4735-TW) 受惠去年基期低並持續消化客戶訂單，3 月營收維持 3 億元水準、第 1 季營收 9.7 億元，雙創同期新高，法人估，由於訂單能見度已至年中，估第 2 季營收與第 1 季相當，全年營收、獲利拚歷史次高。

豪展今年上半年營運持續受惠海外耳 / 額溫槍需求，加上去年上半年出貨不順，基期低，推升 3 月營收 3.38 億元，月增 49%、年增 205.93%；第 1 季營收 9.7 億元，季減 7.61%、年增 278.38%。

豪展訂單能見度可看至今年中，不過隨著耳 / 額溫槍需求逐步飽和，客戶下單量從過去的 3 個月，縮短至 1-2 個月，法人認為，豪展第 2 季單月營收約落在 2-3 億元，單季營收將持平第 1 季；全年則因上游原物料、零組件漲價，以及匯損等因素，獲利難維持去年高檔，毛利率力拚站穩 30%。

豪展受惠新冠疫情帶動耳 / 額溫槍出貨量暴增，更接獲轉單，但也因客戶猛拉貨、庫存水位高，客戶為消耗庫存下單力道保守，下半年訂單能見度尚不明朗，將轉向積極出貨血壓計與鼻腔計等產品。

豪展為滿足客戶需求，在台北廠、中國吳江廠擴增產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，總產能提升 1 倍以上，隨著客戶下單已不如以往，豪展將逐步調整產能。