美系客戶下單急 泰金-KY本季營收挑戰新高

美國房市復甦推升居家修繕需求走揚，家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 營運也受惠，今年首季營收 3.56 億元改寫歷史次高，在新客戶下單及原有美系大型客戶急單效應下，預估第二季營收將明顯超越首季，蓄勢挑戰新高。

泰金 - KY 去年上半年完成更新調整及擴充，單月營收在去年 6 月起站穩 1 億元大關，單季歷史營收新高是在 2020 年第四季的 3.83 億元，由目前訂單趨勢來看，第二季營收將超越今年首季，也較去年同期的 2.8 億元明顯成長。

由於全球港口缺櫃狀況嚴重，港口「空櫃」難求，泰金 - KY 生產所在地的泰國，官方也祭出進港優惠措施，尋求解決方案，泰金 - KY 主管指出，公司設法補救運輸缺櫃問題，至於客戶急單需求，已採取部分空運出口方式因應。

泰金 - KY 去年上半年新增 2 家重量級新客戶，隨著全球解除邊境封鎖，對營運的貢獻度也放大，帶動業績逐季走揚。

公司表示，策略上將積極與現有大客戶一同開發新品項，以深化彼此合作關係，增加更多元業績動能。

目前泰金 - KY 在泰國有 6 間廠房；銷售以美洲佔營收比重最高、約 65%，歐洲則占 35%；至於前三大客戶，分別為宜家 (IKEA)、美羅克 (Amerock) 及美國家得寶 (Home depot)。

泰金 - KY 去年稅後純益 2.24 億元，創新高，年增 59.27%，每股純益 6.61 元。公司董事會決議擬配發每股現金股利 4.5 元，訂 4 月 15 日為除息交易日。