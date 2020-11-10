泰金-KY前三季賺逾半個股本 EPS 5.44元超越去年全年

家飾鑄件及射出件廠泰金 - KY(6629-TW) 訂單能見度直達今年底，第三季營收、獲利雙創高，稅後純益 8906 萬元，每股純益 2.66 元，累計前三季稅後純益 1.82 億元，已超越 2019 年全年，前三季每股純益 5.44 元。

泰金 - KY 今年第三季營收 3.37 億元創新高，毛利率 27.33%，季減 0.04 個百分點，年增 3.27 個百分點，稅後純益為 8906 萬元，創新高，季增 90.8%，年增 1.43 倍，每股純益 2.66 元；泰金 - KY 累計 2020 年前三季營收 8.82 億元，毛利率 27.18%，年增 2.57 個百分點，稅後純益 1.82 億元，年增 50.98%，每股純益已達 5.44 元。

泰金 - KY 今年 10 月營收以 1.39 億元創新高，月增 15.69%，年增 35.97%，累計在 2020 年前 10 月營收 10.13 億元，年增 16.7%。

泰金 - KY 主管指出，今年下半年受惠美國房市成長，加上近年努力開發新客戶今年開始發酵，挹注前三季營收較去年成長 16%；同時因客戶產品組合優化，使得公司在第三季原料價格上漲以及台幣升值的壓力下，毛利率依舊維持與第二季相當的水準，在營業費用控制得宜情況下，單季營業淨利率達 20%。

成本端方面，今年三月底泰國子公司廠房發生火災，一度讓第二季產能吃緊，但是團隊透過產線重新編排調整，以及適當人力調配，在 6 月底順利將第二季遞延的訂單出貨完畢。

公司也透過此次火災，順勢將過去較為老舊的電鍍產線做整體升級改造，第三季已全面生產，升級後的全新產線可涵蓋公司 6 成以上產品，於電鍍製程上進行無人全自動製程，此一製程從第三季開始，對於公司在人力、水電及表面處理原料及效率都明顯提升。