泰金-KY上半年訂單能見度高 Q1單月營收站穩1億元

美國去年房市交易熱，成屋銷售量增至 564 萬戶，創下 2006 年以來新高，居家修繕市場需求依舊強烈，家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 2021 年上半年接單能見度高，市場預估，泰金 - KY 首季營收將上看 3.5 億元，有年增 3 成的實力。

泰金 - KY 主要受惠美國房市需求旺、居家修繕市場需求強等挹注，加上持續拓展新客戶及原有客戶新品持續開發，今年業績成長明顯，去年 6 月開始，已連續 7 個月營收站穩 1 億元，2020 年全年營收達 12.64 億元，創新高，年增 25.67%；獲利也可望同步創新高。

展望 2021 年，訂單能見度明顯拉長，第一季營收月平均上看 1.1-12 億元，業績動能估可維持高檔。

北美房市去年初受疫情影響，短暫呈現大幅衰退，第三季開始急速增長，房價指數屢創近年新高，同時帶動居家修繕熱潮，統計 2020 年美國成屋銷售量增至 564 萬戶，創 2006 年以來新高；帶動新成屋及舊屋修繕需求，泰金在此波需求中明顯感受客戶拉貨力道，公司也持續深耕產品開發及客戶拓展，期能在這波商機中，取得更強的市場競爭力及獲利挹注。

泰金 - KY 去年前三季營收 8.82 億元，毛利率 27.18%，年增 2.57 個百分點，稅後純益 1.82 億元，年增 50.98%，每股純益 5.44 元。第四季雖遭遇原物料價格上漲及匯率不利影響，但全年獲利估將改寫歷史新高。