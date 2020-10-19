泰金-KY籌資逾3億元 將在12月全數完成

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 第三季營收創新高，且目前手中訂單能度直達今年底，公司啟動掛牌以來首度市場籌資案，擬籌資逾 3 億元，將在 12 月上旬完成募集，增資發行新股 2000 張今 (19) 日訂價完成，將以每股 52 元發行。

泰金 - KY 9 月營收 1.2 億元改寫次高，第三季營收寫新高，季增 17.11%，年增 17.19%，2020 年全年營收將跨越去年 10.06 億元紀錄，改寫歷史新高，累計前 9 月營收 8.73 億元，年增 13.97%。

泰金 - KY 去年單月營收平均在 8000-8500 萬元間，今年在新客戶量產出貨，及既有客戶產品滲透率提升下，上半年月平均營收 9000 萬元，6 月營收衝上 1.25 億元創歷史新高，7、8 月則連兩個月站穩 1 億元，9 月則達 1.2 億元創次高。

泰金 - KY 主要市場位於北美洲，涵蓋居家修繕品牌客戶，近期已感受到客戶追加訂單力道，力道近年來前所未見，下半年營收將遠超過上半年 5.45 億元。

泰金 - KY 由中國信託證券主辦的 2 億元可轉換公司債，採競價拍賣方式辦理承銷，已完成公開電腦開標作業，開標結果最低得標價格 106.10 元、最高得標價格 113.00 元，得標加權平均價格為 107.88 元，公開承銷價格為 107.88 元，將於 10 月 22 日掛牌買賣。

泰金 - KY 另辦理增資發行新股 2000 張並於今 (19) 日訂出以每股 52 元溢價發行，由原股東依持股比例認購，將在 10 月 26 日除權交易，現增股預計在 12 月 11 日掛牌交易。