蔡總統召開國安高層會議 強調台美關係穩定、期待疫後兩岸恢復交流

總統蔡英文在農曆年前最後一個上班日，於總統府召開國安高層會議，她指出，會議上主要有四大結論，強調台美關係依舊穩定，不受政黨更替影響，並表示在疫情有效控制後，期待兩岸人民恢復正常有序的交流，同時也要求各部會提前部署因應立百病毒等新型病毒的威脅。

國安高層會議今 (9) 日上午於總統府內舉行，就區域安全局勢及疫情發展因應等議題，政府各部會進行研析及部署，蔡總統強調，春節期間，國安沒有假期，國安團隊會持續守護國家，請國人同胞放心充電。

蔡總統敞廳談話指出，第一、台美關係依然穩定，並沒有因為美國政權更替受到影響，拜登政府就任以來，台美關係持續地、穩健地發展，同時要求國安團隊，與美國新政府、國會、朝野政黨及民間各界保持密切的聯繫，維持最好的溝通狀態，在變動的情勢中掌握先機，持續提升與美國的合作，尤其是經貿戰略上的對話。

二、台海和平穩定已經從兩岸關係範疇，提升至印太區域，甚至是全球焦點，政府和相關國家保持密切聯繫，請國人對台灣安全保持信心。蔡總統重申，面對兩岸關係，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，希望疫情後兩岸人民能恢復正常有序的交流。

三、全球疫情依舊嚴重，但台灣在取得疫苗上有進展，國人無須太過憂心。昨日指揮中心已宣布初步取得 20 多萬劑的新冠疫苗，近日政府部門也積極開會，針對後續疫苗取得，將採取多源頭外購及國內研發雙軌並行的方式，以確保足夠的疫苗。

四、針對新一波立百病毒的威脅，蔡總統指出，已要求農委會、衛福部務部掌握可能的發展，從立百病毒案例來看，未來新型病毒恐屢見不鮮，因此，在會議中，她請副總統賴清德與前副總統陳建仁共同主持一項計畫，針對病毒與疫情做整體了解評估，並在中研院與國衛院的協助下，提供行政部門做先期部署的指引。