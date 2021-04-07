〈外銀經濟展望〉經濟復甦通膨蠢動 星展：央行今年利率不變機率高

疫情趨緩、市場需求回穩，帶動原物料價格反彈，通膨也跟著蠢蠢欲動，但星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，儘管輸入性通膨有升溫跡象，但國內通膨還算溫和，研判央行今年利率按兵不動機率較大。

星展銀行今 (7) 日舉行第 2 季經濟展望說明會，看好台灣防疫有成、半導體競爭優勢加持，因此將我今年 GDP 預估值上調至 5%，是目前國內預測值最為樂觀的單位。

而經濟強勁的復甦力道，連帶引發原物料價格攀升與通膨升溫疑慮，馬鐵英對此分析，台灣目前輸入性通膨確實較年初略有增加，確實有通膨升溫的風險，但整體來說，現階段通膨還在可接受範圍內。

馬鐵英進一步指出，雖然有通膨升溫隱憂，但預期央行可能從貨幣工具著手，例如選擇性信用管制，或是透過存單發行量等公開市場操作，緊縮市場貨幣，透過非利率工具因應潛在的通膨升溫。

馬鐵英認為，除非核心 CPI(消費者物價指數) 走揚，央行才有可能啟動升息因應，但目前核心 CPI(消費者物價指數) 指數仍然穩定，央行自然沒有升息的迫切性。

至於美國聯準會何時會緊縮貨幣政策，啟動升息？馬鐵英認為，聯準會升息與否要看美國 10 年期公債，目前 10 年期公債已經突破 1.5%，年底前可能攀升至 2%，在美債殖利率走揚、美元指數反彈的情況下，聯準會升息預期將因此攀升。