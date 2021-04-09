下周國內汽油估降價0.4元 2個月來首度轉跌

全球疫情再起，加上 OPEC+ 同意 5-7 月增加石油產量，導致本周國際油價走跌，預估下周國內汽油價格可能調降 0.4 元，將是近 2 個月以來首度降價，98 無鉛汽油可望跌破 30 元關卡，但柴油估調漲 0.1 元。

全球新冠肺炎疫情威脅再起，衝擊經濟復甦的力道，能源需求也受到壓抑，其中，韓國 8 日通報新增 700 例確診，為近 3 個月來的高峰；日本大阪確診數連續 3 天創新高，東京連 2 天增加超過 500 例；德國近來染疫人數飆升，擬實施夜間宵禁、居家工作。

外媒報導，OPEC+ 因看好能源需求隨著疫苗推出而回升，同意自下月起每日增產 35 萬桶，並逐步放寬增產規模，國際油價應聲走跌。

據中油官網顯示，本周累至 4 月 8 日的調價指標 7D3B 周均價指標原油每桶 61.47 美元，新台幣兌美元匯率 28.448 元，較上周下跌 1.53 美元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件，預估下周汽油零售價格每公升下跌 0.4 元，這將是今年 2 月以來首度轉跌，也是近 5 個月來的最大降幅，而柴油每公升則上漲 0.1 元。

依據此調幅估算，下周 92 無鉛汽油為 26.4 元、95 無鉛汽油 27.9 元、98 無鉛汽油 29.9 元、超級柴油 24.2 元。實際汽柴油零售價格異動請以中油 11 日公告為準。