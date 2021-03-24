神隆日本、中國原料藥陸續取得藥證 添營運新動能

台灣神隆 (1789-TW) 今 (24) 日舉行線上法說，展望全年，神隆日本市場啟動銷售阿茲海默症原料藥，中國客戶則將拿到兩項藥證，有助營運成長。

神隆主要生產學名藥原料藥，過去主要布局歐美市場，由於歐美學名藥市場已達到飽和，近年轉向開發中國、日本與新興市場，且今年開始進入營運收割期。

日本政府積極推動學名藥市場，學名藥整體市占率從 2018 年的 74%，去年已攀升至 79%，神隆旗下阿茲海默症原料藥去年初取得藥證、同年 5 月開始放量，搶 2 億元市場，成為今、明兩年營運成長動能之一。

中國市場部分，神隆旗下學名藥原料藥苯丁酸鈉，藥品適應症為尿素循環疾病，該原料藥去年 9 月完成藥廠核查，預計今年 4 月底前可取得藥證；治療晚期肝癌一線用藥的原料藥，有機會今年 5 月取得藥證上市。

神隆表示，中國常熟廠去年受到疫情影響，營運表現不如預期，雖然持續陷入虧損，但虧損已逐步收斂，隨著藥品陸續取得藥證，看好常熟廠未來有機會轉虧為盈。

神隆近年跨入針劑領域，並建置兩條生產線，目前已有 3 項自行開發的產品及委外代工生產，其中，自行開發的胜肽類預充填針產品，已向美國 FDA 申請簡易新藥上市程序 (ANDA)。

神隆去年稅後純益 2.82 億元，年增 30%，每股純益 0.36 元；去年第 4 季稅後純益 0.08 億元，季減 89%、年減 83%，每股純益 0.01 元。