〈能源盤後〉復活節假期需求遭質疑 原油收盤錯綜 WTI仍無法突破60美元

週四 (8 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，Brent 原油期貨價格小漲，但 WTI 原油收低，係因全球新冠確診人數上升，交易者衡量能源需求前景。

一些分析師也表示，上週美國汽油庫存增加程度大於預期，導致週三汽油期貨價格下跌，也是週四原油價格疲弱的因素之一。

EIA 週三公布，上週汽油供應量增加 400 萬桶、蒸餾油供應量增加 150 萬桶。 IHS Markit 先前調查，分析師預期當週汽油供應量增加 20 萬桶、蒸餾油供應量增加 50 萬桶。

Rystad Energy 石油市場主管 BjørnarTonhaugen 在日報中寫道，「看到美國汽油庫存增加了 400 萬桶，這引起交易者一陣訝異，因為大眾本預期復活節假期行動應會讓汽油需求增加。」

「市場沒有料到汽油這種道路燃料庫存會大量增加，因此對石油需求復甦速度的擔憂再次浮現，讓交易者質疑道路燃料實際上穩定的使用程度。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 17 美分或 0.3%，收每桶 59.60 美元。前一日上漲 0.7%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4 美分或近 0.1%，收每桶 63.20 美元。前一日上漲 0.7%。

石油價格週三逆轉跌勢後小幅收高，但投資者週四可能重新思考庫存和需求的狀況。

專家表示，並非所有人都認為汽油庫存增加是整體能源需求的壞預兆，因為汽油庫存增加也可能與煉油廠運行率提升有關。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 1.96 美元。前一交易日下跌 0.7%。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.1%，收每加侖 1.81 美元。

與此同時，Tonhaugen 表示，AstraZenca (AZN-US) 新冠疫苗的效力在歐洲遭質疑，可能也讓能源市場承壓。

西班牙和義大利宣布限制使用 AstraZenca 的新冠疫苗，因為成年人有極少數人仍有施打後出現血栓的問題。歐洲藥品管理局（EMA）週三表示，已發現該疫苗和血栓之間可能存在關聯。

在此之前，德國和法國已經先對該疫苗採取類似的限制措施。如此一來，歐盟恐更難實現夏季末之前為 70% 成年人接種疫苗的目標。

「歐洲是 AstraZeneca 疫苗的主要使用者，該疫苗接種工作出現延遲或暫停都會推遲歐洲大陸的石油需求回升速度。」Tonhaugen 說。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 指出，OPEC + 甫決議自 5 月起放寬石油產量限制，且美伊繼續談判，最終伊朗石油出口可望解除制裁，返回全球市場，這讓石油下行風險增加。

其他能源商品

5 月交割的天然氣期貨價格上升近 0.1%，收每百萬 Btu 2.52 美元。

EIA 週四公布，上週 (4/2 止) 國內天然氣庫存增加 200 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期當週庫存增加 270 億立方英呎。

科羅拉多州立大學的颶風研究人員週四預測，今年大西洋盆地的颶風季節將「高於正常水準」。颶風季節自 6 月 1 日至 11 月 30 日。根據研究預測，今年颶風季節將有 14 次獲有命名的風暴，其中 8 個預計成為颶風，有 4 個可能會達到大颶風的強度。風暴會破壞該地區的能源生產和煉油廠活動。