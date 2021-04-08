3月CPI年增1.26% 油料費終結連13跌 增逾17%創近2年半新高

主計總處今 (8) 日公布 3 月消費者物價總指數 (CPI) 年漲 1.26%，已連續 2 個月達 1% 之上，主要是因油料費上漲 17.08%，不僅終結連 13 跌，增幅更創 2018 年 11 月以來新高，使交通及通訊類年漲 5.05%，漲幅最大；而第一季 CPI 年增率為 0.82%，年漲 0.82%。

主計總處認為，3 月物價上漲主要是反映低基期，目前國內整體物價狀況仍屬平穩。

圖：主計總處提供。

主計總處說明，3 月 CPI 年增率 1.26%，主要是因油料費、機票、成衣和肉類價格上漲，惟水果、通訊設備和燃氣價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 1.38%，再剔除能源後總指數 (即核心 CPI) 漲 1.07%。

其中，7 大類中漲幅最多的是交通及通訊類，年漲 5.05%，反映機票價格上漲 24.98%，加上油料費上漲 17.08%，惟通訊設備價格下跌 8.79%。

而衣著類漲 2.04%，則是因部分成衣優惠較去年減少。

食物類年漲 0.52%，主因蛋類和肉類價格分別上漲 3.16% 和 2.98%，惟水果價格下跌 4.55%，抵銷部分漲幅。

就第一季來看，平均 CPI 年增 0.82%，其中商品類漲 0.56%，服務類漲 1.04%，若扣除蔬菜水果漲 0.86%，而核心 CPI 漲 0.91%。

觀察鄰近國家 (地區) 物價狀況，前 2 月我國 CPI 年漲 0.60%，日本跌 0.5%，中國跌 0.3%，新加坡漲 0.5%，南韓漲 0.9%，香港漲 1.1%。