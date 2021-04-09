美圖積極投資加密貨幣 業外收益豐

週四 (8 日) 晚間 AI 影像處理軟體美圖 (1357-HK) 公告表示依照加密貨幣投資計劃執行內容，已在公開市場交易中購買 175.68 單位的比特幣，總價格約為 1000 萬美元。這已經是近一月以來，美圖第三次投資加密貨幣。截至 4 月 8 日止，美圖已累計買進價值約 1 億美元的加密貨幣。

數據顯示，比特幣價格從今年年初的 29000 美元一路飆漲，目前比特幣約在 57000～60000 美元間震盪，因此美圖已出現一筆不小的業外浮動收益。

美圖之前已表示，公司投資比特幣是基於加密貨幣具有足夠升值空間的認知，因此計劃透過部分現金轉移至加密貨幣，以達到分散持有現金風險的作用。

此外，美圖還認為投資加密貨幣能向投資人和股東展現集團接受技術革新的抱負和決心，並為進軍區塊鏈產業做好準備。

(圖片: AFP)

今年 3 月 5 日，美圖在公開市場交易中購買 15000 單位的以太幣和 379.12 單位的比特幣，投入金額分別約為 2210 萬美元和 1790 萬美元。3 月 17 日，美圖再買進 16000 單位以太幣和 386.09 單位比特幣，金額分別為 2840 萬美元和 2160 萬美元。

不過值得注意的是，市場對於美圖投資加密貨幣看法不一，有分析認為，此舉會導致公司虛增利潤或出現資產減損風險，但也有人認為，美圖是為了資產保值增值。

實際上不管是何種原因，近年來美圖業績遲遲無法有效提振，不只純益始終處於虧損，同時其每月活躍使用人數也較上市時的 4.5 億大幅減少到 2020 年 6 月底的 2.95 億。即便加密貨幣的投資為美圖帶來不小浮動收益，可是主業出現隱憂始終是美圖需要面對的問題。

