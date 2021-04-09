〈美股熱門股〉特斯拉反彈近2% 美銀看好Salesforce漲1.66%

特斯拉加速印度布局、德國銷售報佳音，上漲 1.91%

特斯拉 (TSLA-US) 目前加速進軍印度市場的籌備作業，在德國的銷售業績也報佳音，周四股價上漲 1.91% 至每股 683.8 美元，扭轉前日挫跌 3% 走勢。

路透報導，特斯拉正分別在印度首都新德里、金融中心孟買以及科技重鎮班加羅獵地設置展示與服務中心，同時延攬曾任印度官方投資單位的庫拉納（Manuj Khurana）掌舵市場銷售與業務發展。

此外，德國聯邦車輛運輸管理局（FMTA）發布的最新數據顯示，今年第一季特斯拉的銷量比去年同期成長逾 80% 。

特斯拉執行長馬斯克周四推文暗示不受晶片短缺影響，他說：「感謝供應商，提供特斯拉重要的零件！」

美銀看好 Salesforce，上漲 1.66%

Salesforce(CRM-US) 周四（8 日）獲美國銀行（BOA）點名入列最佳伺服器與企業軟體選擇，股價上漲 1.66% 至每股 224.45 美元。

美國銀行引入 4M 框架計畫（4M framework）分別以：市場（Market）、防禦力（Moat）、管理（Management）、利潤（Margin）評選各家軟體公司的優質股票。美國銀行看好 Salesforce 的內生性成長率（organic revenue growth）為 17%，為領導數位轉型的領頭羊，給予買進評等，目標價為 275 美元。

Okta 推新品擴大數位身分識別市場版圖，勁揚 7.15%

數位身份識別與管理公司 Okta(OKTA-US) 周四在投資人會議上宣布兩款新產品，並擴大公司市場目標後，股價勁揚 7.15%，收每股 238.48 美元。

Okta 在會議上釋出財測，預估今年截至 4 月 30 日為止的第一季營收落在 2.37 億至 2.39 億美元，比去年同期成長 30% 至 31%，每股虧損（non-GAAP）約 0.2 至 0.21 美元。BMO 分析師 Keith Bachmann 看好 Okta 新產品能替營運添柴火，維持表現優於大盤的評級，目標價為 265 元。