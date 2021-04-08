面板供不應求持續至Q3 外資重申買進雙虎 目標價破3字頭

面板景氣持續增溫，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 單季可望大賺百億元，美系外資今 (8) 日也出具報告，看好第 2 季面板價格仍有逾 1 成上漲空間，且需求至少延續至第 3 季，重申買進評等，更將雙虎目標價喊上 3 字頭，給予友達、群創目標價 30、31 元。

美系外資指出，面板產業已重回榮景，從價格分析，第 1 季整體電視、IT 面板平均漲幅達 15-20%，預期第 2 季每月將保持 3-5% 漲幅，季漲幅至少逾 1 成，第 3 季也維持 5% 漲勢，第 4 季受則電視、顯示器年底季節性需求調整影響，微幅下跌。

展望今年，美系外資認為，面板除了漲價題材外，仍有兩大動能，首先是面板下游品牌客戶庫存水準偏低，持續拉貨，其次則是受限玻璃、驅動 IC 等零組件吃緊影響，目前最多僅能完成 85% 訂單，預期供不應求狀況至少持續至第 3 季。

另一方面，美系外資也指出，中國政府近年對 LCD 面板補貼降低，轉往布局半導體、OLED 面板上，加上中國面板廠在全球已拿下過半市占，過去積極擴廠、擴產現象不再，均有助整體 LCD 面板市場穩健長。

美系外資也重申對友達、群創維持買進評等，目標價更一口氣從 22、19 元大幅上修至 30、31 元。