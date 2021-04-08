〈友達醫療布局〉醫療面板成長空間大 今年拚雙位數成長

面板大廠友達 (2409-TW) 近年持續拓展醫療事業版圖，總經理柯富仁今 (8) 日表示，友達目前在全球醫療面板市占率達逾兩成，雖然醫療面板營收貢獻比重仍低，但隨著疫情、各國新基建、政策等催化下，未來成長空間仍大，今年將有雙位數成長空間。

全球醫療面板相比電視、筆電、手機等消費性產品，屬於小眾市場，但台廠近年持續搶攻少量多樣的醫療面板市場，根據統計，面板雙虎友達、群創 (3481-TW) 在全球醫療面板市占位居前兩名，合計拿下全球過半市占，等於全球每兩片醫療面板就有一片是由台廠供應。

柯富仁表示，在疫情催化下，去年第 2 季呼吸器相關的醫療面板需求強勁，目前則看到來自疫苗生產設備的醫療面板需求增加，展望今年，友達醫療面板可望維持雙位數成長，未來成長可期。

柯富仁進一步解釋，疫情帶動醫療面板需求提升，加上近期美國總統拜登提出 2.25 兆美元新基建計畫、中國也有十四五規劃，其中，均將擴大投資數位化醫療、遠距醫療商機等，可望進一步帶動醫療面板需求爆發。

友達近年持續拓展醫療領域布局，柯富仁表示，醫療布局是友達垂直場域、生態圈發展重點方向，除了這次透過旗下達擎攜手凌華打造公衛電腦外，友達在 3D 裸視、老人照護上也分別與承鋆科技、國衛院合作，希望透過智慧顯示方案，對全球醫療做出貢獻。