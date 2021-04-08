茂林-KY看旺四大產品 全年營收可望年增10-15%

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (8) 日召開法說，展望今年，董事長李滿祥表示，今年四大產品都可望維持成長，第 2 季隨著電視、筆電新品放量出貨，營運不看淡，法人則估，茂林今年仍可望逐季成長，全年營收將年增 10-15%，再創新高。

茂林去年受惠蘋果 (AAPL-US) 筆電改回剪刀腳設計挹注下，去年營收大幅成長，帶動整體 IT 產品營收比重達逾 7 成，其他穿戴、顯示器、消費產品則各占 12%、10%、7%。

對此，李滿祥表示，公司不對單一客戶、產品評論，但仍看好今年 IT 產品發展，加上整體電視需求維持強勁，預期新品可望從第 2 季拉貨，挹注動能持續成長，今年也將持續布局電競應用、車用相關商機。

車用領域方面，李滿祥指出，目前仍以歐美傳統車廠為主，主要供應車內情境使用的導光板，雖然整體出貨量仍不高，但看好未來電動車、自駕車發展，將積極爭取相關商機。

茂林短期受限部分零組件吃緊，營運長蔡宗霖表示，受其他零件影響，首季部分訂單將遞延至第 2 季陸續出貨，也預期缺料狀況預期將逐步緩解，而因應產線設備改善，今年資本支出估達 4.5 億元，年增 14.2%。

茂林 3 月營收達 10.71 億元，月增 43.2%、年增 77.6%，累計第 1 季營收 26.71 億元，季減 23.6%、年增 93.7%。