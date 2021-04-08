美國玉米出口創高、價格揚升 中國需求強勁

根據周三 (7 日) 公布的官方數據，2 月美國玉米出口量達到 630 萬噸，是自 2018 年 7 月以來的最大單月交易量。

自去年 12 月之後，美國的玉米出口量持續攀高，由每周出口量顯示，今年 3 月份的出貨量可能突破 900 萬噸，遠遠高於 2018 年 5 月所創下的 775 萬噸歷史新高紀錄。

美國農業部預計 2020-21 年玉米出口量，將達到創紀錄的 6600 萬噸，許多分析師認為，這一數字還將在 5 月之後上修。

與此同時，芝加哥黃豆和玉米期貨周三 (7 日) 均小幅走高，至格林威治時間 10:51，芝商所黃豆斯貨漲 0.2%，至每蒲式耳 14.2125 美元，玉米上漲 0.5%，至每蒲式耳 5.5675 美元。

3 月 31 日美國政府報告中，黃豆和玉米播種低於預期，再加上巴西黃豆收割和玉米播種的延遲，使得價格堅挺。

玉米創紀錄的銷量及價格成長，還有很大程度上是由對中國的異常強勁銷售所推動的。截至 3 月 25 日，中國在 2020-21 年訂購了 2320 萬噸美國玉米。

除了中國之外，美國也有近三分之二玉米銷往其他國家，反映了全球的需求。

截至 3 月 25 日，美國 2020-21 年玉米銷售量，總計占美國農業部全年目標的 99.5%，遠高於典型歷史情況，這一現象支持分析師認為必須提高預測。

與美國相較，巴西部分地區的玉米作物現在正面臨乾旱，這增加了目前對豐收預報的不確定性。