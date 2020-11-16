庫存趨緊+需求上升 美國黃豆、玉米期貨價格攀高

芝加哥交易所 (CBOT) 黃豆、玉米期貨週一 (16 日) 持續上漲，黃豆交易價格接近上週所觸及的 4 年多高點。與此同時，中國玉米期貨也恢復朝紀錄高點攀升的走勢，連帶影響美國期貨價格。

至格林威治時間週一 1:50，CBOT 黃豆期貨上漲 0.2%，至每蒲式耳 11.50 美元，直逼 11 月 11 日所創下的，2016 年 6 月以來最高的 11.62 美元。

玉米期貨上漲 0.1％，至每蒲式耳 4.11 美元，小麥下跌 0.2％至每蒲式耳 5.92-1/2 美元。

美國黃豆期貨的漲勢，來自供給面的因素，美國農業部預測，美國玉米和黃豆庫存將創 7 年低點。另一方面，乾旱已經阻礙了世界最大黃豆供應國巴西的播種，如果南美的天氣持續，價格可能進一步攀升。

同時，來自中國的黃豆需求依然強勁，美國農業部表示，上週中國買家從美國購買了 745611 噸黃豆，其中包括約 202800 噸從不明目的地轉移過來的產品。

除黃豆之外，中國的玉米價格更是自 8 月起暴漲，部分原因來自於豬隻的回升。數據顯示，中國 10 月份生豬飼料產量比去年同期增長 64％，這表明豬隻數量在非洲豬瘟肆虐之後繼續增加。

與此同時，隨著經濟的復甦，玉米加工業的需求也有所增加。

與黃豆極為依賴進口不同，中國玉米供應更多來自本地生產，但受氣候因素影響，供應趨於緊張，穀物行業分析師認為，2020-021 穀物年度預計為 2.6 億噸，較過去減少 800 萬噸左右。儘管中國增加對外採購，但未造成供需關係的改變。