初老剋星！蘋果「尋找」app 將不只找iPhone 還能找其他遺失物

蘋果公司週三 (7 日) 宣布，iPhone 很快將能使用內建的「尋找 ( Find My)」app 追蹤遺失物品。

蘋果表示，首批與「尋找」搭配的產品將於下週發布，包括 VanMoof 的電動自行車、Belkin 的無線耳機和 Chipolo 的物品搜索器。

這些產品將使用他人的蘋果設備來查找丟失的物品，並在 app 內的地圖上顯示其位置。

「尋找」最初於去年夏季蘋果年度開發者大會上宣布，是以現有服務「尋找我的 iPhone」為基礎建立。

對蘋果來說，「尋找」app 可令 iPhone 增值，只要顧客認為這項功能有用，就更不可能轉用競爭對手的設備，例如 Android 設備。

然而，這項服務受到立法者的審查，且飽受 Tile 和其他販售競爭產品的公司批評，Tile 已就此向歐盟提出控訴，並加入一項批評蘋果的產業團體。

2020 年 1 月，Tile 的總法律顧問 Kirsten Daru 在一次國會聽證會上作證，指責蘋果利用其市場力量削弱 Tile 產品優勢，以利自家服務，包括在 iPhone 軟體上添加彈出式窗口，要求用戶反覆同意讓 Tile 軟體在後台運行。

Tile 還引用分析師和媒體的報導，該報導指出蘋果正在準備推出自家遺失物追蹤器硬體，並稱蘋果開發該產品的消息已經開始困擾 Tile，包括 Tile 要將產品自蘋果零售商店下架。

蘋果不認同 Tile 的指控，聲稱當時 iPhone 軟體加入彈出式窗口是為了讓 Tile 產品能良好運作，例如在後台運行。隨後蘋果就推出了「尋找」app。

眾議院司法小組委員會在去年 10 月發布的報告結論道，「蘋果的解決方式將持續令 Tile 和其他提供『尋找服務』的 app 和硬體開發商處於競爭劣勢。」

蘋果從未證實正在研發遺失物追蹤硬體，週三記者會上也沒有宣布該消息，Tile 本身的指控中也沒提到這點。Tile 代表沒有立即回應置評請求。

蘋果的「尋找」技術使用蘋果設備的藍牙無線訊號創造設備網路來尋找遺失物，該過程是點到點加密且匿名，所以無論是蘋果或者該「尋找」物品的製造商都不會知道其所在位置，只有用戶與他們的 iPhone 知道該物品的所在位置。

蘋果表示將發布規格，讓配件製造商可以使用近期 iPhones 套用的新晶片，以使用超寬頻無線訊號來定位丟失的物品。

企業想要打造可以兼容「尋找」app 的產品，可以加入蘋果授權的配件計畫「MFi」。蘋果預期將有更多兼容「尋找」app 的產品問世。