經濟重啟潮 旅遊市場熱了！Expedia主力在美國 股價可望漲20%

Gordon Haskett 分析師 Robert Mollins 週二看漲線上旅遊社 Expedia (EXPE-US)，基本理論就是「該是旅遊的時刻了。」

他給予 Expedia「買進」評級，目標價 211 美元，潛在漲幅約 20%。Expedia 週二小跌 0.15% 至 175.87 美元。

他也發布同業 Booking Holdings (BKNG-US) 的報告，給予「續抱」評級，目標價 2574 美元，但隱含漲幅不到 10%。Booking 週二下跌 0.70% 至 2334.89 美元。

Haskett 寫道，他看漲 Expedia 是反映大眾對該公司獲利估值增加與本益比上升的預期。「該公司主要業務落在美國，未來幾個月應可捕抓到美國累積已久的旅遊需求。」

他提到，Expedia 透過 VRBO 單位，同時接觸了傳統飯店和另類住宿。在經歷去年削減成本後，Expedia 將在後疫情時代的經濟復甦潮中脫穎而出，成為高獲利業務，且未來幾季可望節省更多成本。

由於美國疫苗接種率高於歐洲和亞洲，美國住宿市場的反彈速度可望較其他國家快速，因此業務聚焦美國的 Expedia 前景更明亮。

他對 Booking 股票就相較謹慎一些，因為該公司對歐洲市場的依賴程度更高。他認為歐洲的疫苗接種率較低，且持續有疫情爆發，所以經濟重啟速度會更緩慢。

「我們欣賞 Booking 一流的利潤狀況以及穩定的另類住宿業務，但由於政府增加防疫限制，與歐洲新增確診人數增加，我們認為近期本益比可能很難提高。」他說，如果歐洲疫苗接種率大幅提高，他會認為 Booking 股票「更具建設性」。