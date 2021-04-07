MCU出貨熱 松翰、紘康、應廣Q1營收年增逾6成

MCU 業者松翰 (5471-TW)、紘康 (6457-TW)、應廣(6716-TW) 今(7) 日均公布 3 月營收，受惠 MCU 需求強勁，加上漲價效應，三家業者第一季營收年增幅分別達 66.25%、81.93%、64.25%，平均年增幅至少 6 成，尤其紘康受惠晶圓代工產能支援，3 月、第一季營收雙創歷史新高。

松翰 3 月營收 5.02 億元，月增 33.09%，年增 10.88%，累計第一季營收 13.87 億元，季減 8.45%，年增 66.25%；松翰表示，由於新冠疫情持續蔓延，全球為因應防疫所需，對醫療量測及影像晶片需求強勁，帶動營收顯著成長。

紘康 3 月營收 1.49 億元，月增 85.57%，年增 55.18%，累計第一季營收 3.43 億元，季增 4.57%，年增 81.93%；受惠各產品線得到客戶認同，以及晶圓代工廠產能支援，紘康出貨均較去年同期成長，3 月、第一季營收雙創歷史新高。

應廣 3 月營收 0.68 億元，月增 18.83%，年增 46.31%，累計第一季營收 2.08 億元，季增 8.33%，年增 64.25%；應廣也隨著產品線擴充效益顯現、MCU 產業需求暢旺，第一季營收也改寫新猷。

展望第二季，由於各家 MCU 業者目前訂單仍遠大於取得產能，上季未出貨訂單也順延至第二季，加上本季迎來傳統旺季、產品全面上漲效應，業者多看好，營收除了可望優於第一季，獲利成長力道也更勝往年。