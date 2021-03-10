消費習慣改變 美國2月成衣銷售額有近四分之三來自網路通路

據報導，萬事達卡 (MA-US) 執行副總裁 Linda Kirkpatrick 在週二 (9 日) 接受採訪時表示，在今年 2 月份，有將近四分之三的美國成衣銷售額來自網路通路，遠高於一年前的 47%。她預期，即便是商業活動重新開放，網路購物的趨勢也將持續。

Kirkpatrick 表示，由於消費者改變了消費習慣，線上購物激增，美國 2 月份網路成衣銷售出現了大幅反彈，線上通路成衣銷售額年增 47%。由於 2 月份適逢情人節，線上通路珠寶總銷售額也較去年同期增長了 6%。

調查數據顯示，美國 2 月份電子商務銷售額較去年同期激增了 54.7%，遠優於整體零售額成長 4.6% 的表現。

不過，疫情持續的情況下，2 月份美國整體成衣銷售總額仍下跌 5.3%，而百貨公司及電子家電產品的銷售額也分別下跌了 15.5% 及 4.4%。根據 FactSet 的數據，萬事達卡總營收在 2020 年下跌 9%。

Kirkpatrick 也認為，實體店中的電子商務和非接觸式支付方式還有很大的成長空間。「在實體店中，我們明顯看到了轉向非接觸式支付的趨勢。」Kirkpatrick 說道。

儘管目前許多企業已重新開張，美國線上購物仍繼續成長。隨著美國越來越多州解除防疫封鎖限制，消費者可能會重返實體門市中購物，但仍有很大一部分消費者延續線上購物模式。

諮詢公司 Kantar 表示，有 40% 的消費者表示，在新冠肺炎疫情期間，線上消費活動「增加或有顯著增加的情形」。