盤前財經大事搶先讀2021年04月07日

今日操盤前瞻

EIA 原油上周庫存

股東會：力士、元晶

除權息：南帝、欣雄

美經濟前景好轉！IMF 上修今年全球經濟成長預估至 6%

為了反映美國經濟前景的迅速好轉，國際貨幣基金 (IMF) 週二 (6 日) 上修今年全球經濟成長預期，從一月時預估的 5.5% 上調至 6%，料將創 40 年來最大增幅。同時，IMF 也上修對 2022 年全球經濟成長預期至 4.4%。閱讀全文...

施打進度優於預期 拜登：兩周後全美民眾皆可接種疫苗

美國總統拜登周二 (6 日) 宣布提前疫苗接種時程，將原先目標 5 月初全美國民眾有資格接種疫苗的計畫提前至 4 月 19 日，不過，專家認為儘管此消息激勵人心，但對抗病毒的戰爭尚未結束，不能因此鬆懈。閱讀全文...

高階 iPhone 需求旺 鴻海 3 月、Q1 營收 寫同期高

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日公告 3 月營收，在電腦終端產品以及 iPhone 等消費性電子產品帶動下，營收達 4412.17 億元，月增 9.8%、年增 26.9%；第一季營收 1.34 兆元，季減 33.1%、年增 44.5%，單月、單季雙雙寫下同期新高。閱讀全文...

南亞科 3 月營收 64 億元寫 2 年多新高 Q1 同登 10 季高點

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 昨 (6) 日公告 3 月營收 64.08 億元，月增 10.65%，年增 19.64%，除重回 60 億元外，也寫近 29 個月以來新高；第一季營收 177.31 億元，季增 20.05%，年增 22.97%，為近 10 季高點。閱讀全文...

廣宇訂單滿手 直攻車用客戶 全年獲利估大增 6 成

鴻海 (2317-TW) 集團線束廠廣宇 (2328-TW) 訂單暢旺，能見度已達年中，合併富士康安徽車用線束廠後，將直接取得車用客戶大單，也是首度直接做到車廠生意，挹注全年營運，今年每股純益將重返 2 元，年增幅達 6 成。閱讀全文...

台開改列全額交割 邱復生籲政府拯救 並對股東致歉

台開 (2841-TW) 財報遭會計師出具「繼續經營有重大不確定性」的查核報告，明起將打入全額交割股，台開董事長邱復生昨 (6) 日召開記者會表示，台開為工業區開發代墊款項 90 億元，經努力仍來不及挽救，呼籲政府拯救台開，並對所有股東致歉。閱讀全文...