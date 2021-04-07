施打進度優於預期 拜登：兩周後全美民眾皆可接種疫苗

美國總統拜登周二 (6 日) 宣布提前疫苗接種時程，將原先目標 5 月初全美國民眾有資格接種疫苗的計畫提前至 4 月 19 日，不過，專家認為儘管此消息激勵人心，但對抗病毒的戰爭尚未結束，不能因此鬆懈。

拜登表示，4 月 19 日前美國每個地區、每個 18 歲以上的成年人都有資格接種疫苗，不再有令人困惑的規定與限制。拜登 3 月下旬曾表示全美 90% 成年人將在 4 月 19 日前接種疫苗，政府將採購足夠的疫苗供給，以便達成該計畫。

拜登說道，他上任迄今已為美國人佈署 1.5 億劑疫苗，並目標在就任 100 日前達到 2 億劑。根據紐約時報的報導，幾個州已開放 16 歲的民眾可接種疫苗，或者宣布計劃在 5 月 1 日前開放。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 的數據，截至周一約有 1.075 億美國人，占總人口 32%，至少已接種過一次疫苗，而有 6230 萬美國人已完成接種。

另外，在 65 歲以上的人群中，約莫 75% 的人接種過一次疫苗，而有 54.9% 已完成接種。過去一周，醫療機構平均每天注射 300 萬劑疫苗。

由於疫苗大範圍接種降低美國人對病毒的恐慌，周二最新蓋洛普民意調查 (Gallup poll) 發現，美國成年人擔心染疫的比率已經降至 35% ，是去年 4 月以來的最低水平。

美國民眾對病毒、治療與篩檢的擔憂比例 (圖: Marketwatch)

白宮抗疫小組高級顧問 Andy Slavitt 本周表示，病毒的戰爭還未結束，勝利還很遙遠，現在最不應因提前疫苗目標而鬆懈。

目前美國新增案件仍在增加，據紐約時報追蹤數據，美國周一至少新增加 7.6 萬例確診案例、530 人死亡，上周平均每天為 6.45 萬例，較兩周前增加 20%。

CDC 主任 Rochelle Walensky 認為，年輕人再次開始從事體育活動等其他課外活動，成為目前全美大多數新增的案例主要族群，並正感染著新的、更容易傳播的變種病毒。