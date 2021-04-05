〈美股盤前要聞〉美股期貨走升 特斯拉盤前上漲逾7%

美國非農就業數據強勁，美股期貨週一 (5 日) 走升，道瓊期貨漲 0.72%，標普 500 期貨漲 0.54%，那斯達克 100 期貨漲 0.37%。

1. 美 3 月非農就業大增 91.6 萬人寫 7 個月新高

隨著政府加速推進疫苗接種，加上各地企業的營運限制逐步放寬，美國勞工部周五 (5 日) 公布 3 月非農就業人數大增 91.6 萬人，遠優於市場預期，增幅寫下去年 8 月以來最大，失業率也降至 6%，觸 1 年最低。

美國 3 月暫時性失業人數減少 20.3 萬人，至 200 萬人，相較於去年 4 月高點的 1800 萬已顯著下滑，但仍遠高於去年 2 月疫情爆發前的 130 萬人；永久性失業人數幾乎不變，報 340 萬人，且同樣遠高於去年 2 月的 210 萬人。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 此前承諾，儘管近期經濟和就業數據呈上升趨勢，經濟遠遠未達完全復甦，央行將繼續採取寬鬆貨幣政策來支持經濟。即使 3 月非農顯著增長，美國就業人數仍較疫情前高位少了 840 萬。

2. 分析師上調特斯拉目標價至 1000 美元

在美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在第一季交車量超出市場預期後，投行 Wedbush Securities 上調了對特斯拉的目標價至 1000 美元。特斯拉今日盤前上漲逾 7%

Wedbush 將特斯拉的目標價從 950 美元上調至 1,000 美元，此外，該行也表示，在長期牛市的的情況下，特斯拉更有望升至 1300 美元。特斯拉股價於週四收於 661.75 美元。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 也將特斯拉評級從「持有」上調至「跑贏大盤」。特斯拉發第一季的交車量達到 18.48 輛，超過了 FactSet 先前預期的 16.8 輛。其中，有大約 18.3 萬台是 Model 3 及 Model Y 車款，其餘的則是 Model S 以及 Model X。

3. GameStop 計畫 ATM 售股籌資 10 億美元

在宣布將按市價售股籌資 10 億美元，以加速公司轉型後，GameStop(GME-US) 周一 (5 日) 美股盤前暴跌 16%。

GameStop 在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中表示，計畫在未來幾個月內按市價 (at-the-market,ATM) 出售普通股，上限為 350 萬股，並將所得款項用於加速公司轉型與強化資產負債表。

GameStop 公布籌資計畫之際，也宣布初步銷售數據。截至 4 月 4 日的前 9 周，其全球銷售額較去年同期成長約 11%，2 月和 3 月分別成長 5.3% 和 18%。

4. 美、日強化半導體合作

日經新聞報導指出，美、日兩國政府將共同合作以確保半導體等戰略性電子零組件供應鏈穩定。雙方將成立一個工作小組，期待在 4 月 16 日日本首相菅義偉出訪美國華府時與美國總統拜登簽署相關協議。

美日成立的半導體戰略工作小組，將確定兩國之間的半導體合作事項，如研發和生產。預計兩國領導人將確認建立分散式供應網路的重要性。

他們將致力於建立一種體制，使關鍵電子零組件生產不依賴特定地區，如地緣政治風險高的台灣，及正與美國衝突日漸增溫的中國。

5. 高盛：拜登調高企業稅 通訊、科技業將受最大衝擊

美國總統拜登在日前提出了 2 兆美元的基建計畫，其中也包含了調高美國企業公司稅的計畫。對此，高盛分析師預估，拜登的企業稅計劃恐將使標準普爾 500 指數企業明年的 EPS 減少 9%。

高盛分析師預估，拜登的企業稅季將使標普 500 指數企業明年 EPS 減少 9%，其中，通訊服務業和資訊科技可能會因為該稅制而受到最大衝擊，主因是這些產業海外事業的稅收較高。該機構預估，由於公司稅和全球稅率的上漲，這兩個產業明年的 EPS 都將下跌約 10%。

此外，企業稅的調高也將對科技族群造成影響。美國銀行美國股票和量化策略主管 Savita Subramanian 表示，今年科技股已經遭受借貸成本上漲的壓力，使得未來現金流價值降低，而未來現金流價值是支撐科技股高股價與企業估值的重要因素。