〈美股盤後〉台積電ADR漲逾5% 標普收盤首度突破4000點大關

美國總統拜登宣布基建計畫後，週四 (1 日) 微軟、亞馬遜和 Alphabet 等科技股反彈漲勢，以及對美國經濟復甦的樂觀情緒提振，標普首度突破 4000 點大關。

拜登週三宣布為 8 年的 2.2 兆美元的新刺激計劃，以支持對關鍵基礎設施的投資，規模媲美 1960 年代的太空計畫以及 1950 年代的州際高速公路建設，相關的支出將會部分通過對企業增加稅收彌補。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.29 億例，死亡數突破 282 萬例，美國累計確診超過 3052 萬例，累計死亡數超過 55 萬。

週四 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 171.66 點，或 0.52%，收 33,153.21 點。

標普 500 指數上漲 46.98 點，或 1.18%，收 4,019.87 點。

那斯達克指數上漲 233.24 點，或 1.76%，收 13,480.11 點。

費城半導體指數上漲 115.23 點，或 3.69%，收 3,240.17 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收低，包括必需消費品、醫療保健、公用事業，能源、資訊科技和通訊服務領漲。

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70%；臉書 (FB-US) 上漲 1.40%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.79%。

道瓊成分股多收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.21%；Visa (V-US) 上漲 2.23%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.45%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.90%；P&G (PG-US) 下跌 0.88%。

費半成分股勢如破竹。應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.93%；美光 (MU-US) 上漲 4.76%；AMD (AMD-US) 上漲 3.30%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.86%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.47%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.92%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.52%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.37%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.026%。

個股消息

晶圓代工龍頭台積電週四宣布，未來 3 年將投入 1000 億美元擴增產能，以因應市場需求和全球晶片缺貨問題。台積電 ADR 大漲 5.52% 至每股 124.80 美元。

中國造車新勢力的蔚來與小鵬分別公布年增率逾 400% 的交車數據，加上拜登計劃在電動汽車上投資 1,740 億美元，刺激電動汽車的發展和普及，帶動電動汽車類股普漲。蔚來 (NIO-US) 上漲 1.77%。小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 1.18%。

外傳美光、威騰有意以約 300 億美元收購日本 NAND 快閃記憶體大廠鎧俠 Kioxia，美光上漲 4.76%、威騰大漲 6.92%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70% 至每股 123.00 美元。知名爆料人 Ross Young 推文表示， 2022 年 LCD iPhone SE 尺寸維持 4.7 吋，可能支援 6 GHz 以下的 5G。2023 年的 6.1 吋 iPhone SE 將出現「PunchHole」設計。

藥廠「Emergent BioSolutions」管理的疫苗廠工人數周前將 AstraZeneca 疫苗和嬌生疫苗的原料藥搞混，導致嬌生新冠疫苗宣布報廢，外媒估計約報廢 1500 萬劑嬌生疫苗。Emergent BioSolutions (EBS-US) 暴跌 13.40%。嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.90%。

微軟週三贏得美軍 12 萬套擴增實境 (AR) 頭戴設備 HoloLens 的合約，這筆交易在十年內可能價值高達 218.8 億美元。微軟 (MSFT-US) 週四收紅 2.79%，供應商 Intevac 暴漲 13.85%。

經濟數據

美國上周 (3/27) 初領失業金報 71.9 萬人，預期 68 萬人，前值自 68.4 萬人下修至 65.8 萬人

美國上周 (3/20) 續領失業金報 379.4 萬人，預期 377.5 萬人，前值 387 萬人下修至 384 萬人

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 報 59.1，預期 59.2，前值報 59.0

美國 3 月 ISM 製造業 PMI 報 64.7，預期 61.0，前值 60.8

美國 2 月營建支出月增率報 -0.8%，預期 - 0.8%，前值 1.7%

華爾街分析

美國上週首度申領失業救濟金人數意外增加。然而，其他數據顯示，3 月製造業活動指標飆升至 37 年來最高，工廠僱用更多工人，是 2018 年 2 月以來最高。

投行 Jefferies 在一份報告中稱：「對近期初請失業金人數和整體就業市場仍持樂觀態度。隨著更多的疫苗分發和服務業的進一步重啟，我們將看到申請人數隨著時間的推移呈下降趨勢。」

科技股在本季開始時處於漲勢模式，繼續從先前超賣水平反彈，但這種反彈可能是短暫的，因為近期由成長股轉向價值股的走勢仍有上升空間。

Wealth Alliance 總裁兼董事總經理 Eric Diton 表示：「上一次輪動花了很長時間。我們再次來到這裡，成長股又變得非常昂貴，價值股開始再次跑贏大盤，但他們都說這將結束。」

Eric Diton 表示：「然而，看看過去 12 個月科技股相對於其他所有行業的報酬，差距仍然很大。3 年、5 年，甚至 10 年前，相對於價值的增長表現是歷史性的。所以，價值股還需要迎頭趕上。」