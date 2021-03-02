眾達去年純益創新高 ESP 8.02元 擬配5.9元現金股利

光收發模組廠眾達 - KY (4977-TW) 今 (2) 日公布去年財報，受惠 5G、資料中心需求維持高檔，全年稅後純益 5.38 億元、年增 116.9%，每股純益達 8.02 元，創歷史新高，眾達今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 0.20863 美元 (約新台幣 5.9 元)，以今日收盤價 106 元計算，現金殖利率達 5.57%。

眾達第 4 季合併營收 9.18 億元，季減 2.89%、年增 24.8%，營益率 11.15%，季減 3.36 個百分點、年增 1.29 個百分點，稅後純益 1.43 億元，季減 30.47%、年增 115.57%，每股純益 2.26 元。

累計眾達去年合併營收 33.39 億元，年增 31.8%，營益率 13.68%、年增 0.88 個百分點，稅後純益 5.38 億元，年增 116.9%，每股純益 8.02 元。

眾達表示，去年雖有肺炎疫情影響，但客戶需求未減少，加上去年開始量產 100G 單通道超高速光通訊模組、5G 光收發模組，助推營運創歷史新高，將持續投入下一世代光收發模組產品 400G 超高速光通訊模組，也預期馬來西亞檳城廠將在疫情趨緩後投入生產。

展望今年，眾達看好，高速光收發器產品市場可望維持成長力道，加上疫情帶動全球遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等需求大幅增加，將帶動市場對頻寬需求增長。