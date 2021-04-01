〈台股盤後〉台積電回神助攻 漲百點收16571點周線連二紅

美國總統拜登公布基礎建設計劃藍圖，帶動美股由科技股領軍衝高，其中，費半指數更強漲逾 2.6%，激勵台股今 (1) 日開盤即大漲逾百點，最高衝上 16602 點，再創歷史新高，不只台積電回神站回 600 元，包含 IC 設計、記憶體、航運等也全面走揚，終場大漲 140.15 點或 0.85%，收在 16571.28 點，也改寫收盤新高，周線連二紅，成交量為 3224.95 億元。

觀察權值股表現，台積電早盤以平盤開出，市場傳出，台積電明年將取消折讓優惠，並計畫三年內再投入 1000 億美元全球擴產，激勵盤中股價走高，終場大漲逾 2%，收在 602 元大關，助推大盤創高，反觀鴻海因去年財報遜色，跌幅超過 2%，大立光、聯發科也相對弱勢。

盤面上強勢指標，受惠美光去年財報、今年財測均優於市場預期，記憶體族群全面噴出，DRAM 大廠南亞科開高走高，漲幅超過 9%，華邦電、旺宏漲幅也超過 2%。

IC 設計族群同樣續強，致新、威盛、敦泰、晶心科、矽力 - KY、天鈺等漲幅均超過半根停板，航運族群同樣強勢表態，陽明漲幅超過 6%，長榮、萬海漲幅也分別有 3%、1%。

板卡族群也在英特爾推出新款桌上型處理器，加上虛擬貨幣熱潮帶動下，麗臺、撼訊等多檔指標股亮燈漲停，映泰、青雲、承啟表現也不俗。

台股在清明連假前再度改寫歷史新高，但盤面上類股輪動快速，投資人需留意部分創高個股恐出現獲利了解賣壓，且指數位居歷史高點，市場觀望氛圍轉濃，短期指數上檔仍有一定壓力，近期則可關注上市櫃公司 3 月、第 1 季營收公布。