台股跌逾百點 外資中止連三買 三大法人聯手賣超180.49億元

台股今 (31) 日電子權值股一片黯淡，台積電拉回修正，鴻海獲外資唱多仍不敵賣壓摜殺，清明連假前夕市場觀望氛圍轉濃，加上季底作帳行情湧現，指數終場下挫 123.77 點，收在 16431.13 點，跌破 16500 點，月線連五紅。外資中止連 3 買，大賣 165.28 億元，三大法人聯手賣超 180.49 億元。

觀察籌碼面，外資今日變臉轉賣、大舉賣超 165.28 億元，中止連 3 買；投信持續買超 2.24 億元；自營商轉賣超 17.44 億元。三大法人合計賣超 180.49 億元。

電子權值股方面，台積電、鴻海尾盤遭賣單調節，其中，台積電一改連日走揚態勢，今日股價回檔，下跌 1.67%，收在最低點 587 元，失守 5 日線。

鴻海去年第四季營運不如預期，雖然外資續挺調升目標價，但股價仍大跌近半根停板，終場下跌 4.24%，收在 124 元，回測月線有守。

IC 設計族群續獲資金青睞，新唐、佑華、旺玖、合邦、類比科亮燈漲停，凌泰、迅杰、金麗科、尼克森、原相漲幅均超過 5%；比特幣概念股重回盤面焦點，麗臺、青雲、映泰、撼訊同步強攻漲停，利機也漲逾半根停板。

國泰證期分析師蔡明翰指出，在美債殖利率利空因素未完全消除前，指數上方仍有一定壓力，但拉回空間不會太大，不宜追高，惟震盪拉回時可逢低布局。