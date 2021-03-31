〈金管會備詢〉金融三業對中國曝險1.93兆元 建立14國資料庫控管風險

受國際疫情影響，外界擔憂金管會無法逐一前往各金融機構海外分支機構金融檢查，關切金融機構目前曝險與監管，金管會主委黃天牧今 (31) 日表示，截至 2021 年 1 月底，金融三業對中國大陸曝險總額共 1 兆 9355 億元，均在可控管範圍內。同時，委請中央存款保險公司協助監控海外曝險，並建立 14 國資料庫協助控管風險。

黃天牧今天赴立法院財委會進行「強化金融機構海外業務（含財富管理業務）風險管控監理機制」專案報告，他指出，截至 1 月底，銀行業對中國大陸曝險總額為 1.56 兆元，占上年度決算後淨值 3.86 兆元的 40.4%，已自 2015 年 1 月的 70.1% 明顯下降。此期間授信金額減少 4266 億元、淨值增加 1.3 兆元，風險在法定額度及可控管範圍。

保險業部分，對中國大陸曝險總額 3573 億元，占整體可運用資金約 1.23%，雖較去年底投資總額 3411 億元、占整體可運用資金 1.18%，分別增加約 162 億元、0.05 個百分點，惟占比仍低，整體保險業風險尚屬可控。

證券期貨業部分，對中國大陸曝險總額 182 億元，占整體證券期貨業淨值 6462 億元的 2.82%，風險在法定額度及可控管範圍。

黃天牧進一步表示，為因應國際金融情勢變化對我國金融機構海外曝險的影響，金管會已請中央存款保險公司定期就主要國家之金融情勢、本國銀行海外

整體曝險概況、個別銀行異常或需注意情形等事項撰寫分析報告，報送金管會作為監理參考，以強化海外曝險的監理。

同時，金管會也責陳由銀行公會整合海外布局需求，蒐集海外目標市場設立據點所需的資訊，建置 14 國的資料庫並定期更新，研究資料包括准入條件、基本

環境、總體經濟環境、貿易動態、法規動態與反洗錢反資恐概況等，以協助控管風險。