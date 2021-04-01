【野村投信】台股第一季財報前瞻

焦點訊息：

英特爾 (Intel) 執行長 Pat Gelsinger 宣布最新的垂直整合製造模式(IDM 2.0)，並揭露將展開大型製造擴充計劃，首先計劃投資約 200 億美元，在美國亞利桑那州建立兩座新晶圓廠，同時也計劃成為美國和歐洲當地晶圓代工產能的主要供應商。

金管會統計，國銀累計截至去年年底持有台股市值達新台幣 2,052 億元，創下歷史新高紀錄。以今年 2 月份的核算基數計算，國銀可投資台股部位約 1 兆元，扣除目前已持有市值水位後，目前國銀尚有 8,928 億元空間可投。

經理人觀點：

第一季財報前瞻：

台股投資人即將迎來第一季財報季，就目前的情況研判，第一季獲利年增率應該不錯（今年 1~2 月台股整體企業盈餘良好，3 月理應不致出現太大變數），加上新台幣匯率較去年底回貶，出口廠商可望擺脫業外匯損干擾，我們認為第一季財報公布結果可望超越市場預期。不過相形之下，第二季展望更為重要，尤其晶圓代工產能與關鍵零組件的短缺是否有機會舒緩，絕對需要進一步觀察。

電子股配息情形優於傳產股：

目前各家企業正陸續宣告年度股利政策，如今看來今年電子股的現金股息發放普遍會比往年高，這反映了去年良好的盈餘成長。反觀傳統產業因去年獲利的復甦力道相對弱於電子股，加上企業未分配盈餘稅率已從 10% 降至 5%，故股息發放很可能較以往保守，不容易見到超額配發現金股息的機會，配發率或股息率應會低於電子股平均水準。

全球性的庫存回補，目前問題不大：

新冠疫情確實已改變了廠商建立庫存的心態。以前業者為了減少庫存、降低庫存資金壓力以爭取更多現金流而普遍採行即時制 (Just In Time)，但後疫情時代則傾向建立略高的安全庫存，並逐漸演變成如今見到的全球庫存回補。這種現象究竟會持續多久，引起我們的廣泛好奇，更需要一些時間去進一步釐清。

拜登大興土木，鋼鐵業超級循環將至：

3/31 美國總統拜登即將於匹茲堡宣布大規模基礎建設計劃，目前得知可能是一項為期 8 年、總規模至少 2.25 兆美元的大型計劃，我們認為該計劃對基礎原物料而言是實質利多，尤其美國鋼鐵業並無足夠的產能支應，未來急需仰賴進口，而主要進口來源就是亞洲鋼廠。考量近幾年鋼鐵產業沒有大肆擴充產能，這次發展成超級循環的機率甚濃。

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