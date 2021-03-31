星宇看航空旅遊市場浮現復甦跡象 釋儲備空服職缺200名

星宇航空今 (31) 日宣布，因應下半年度航班規劃和交機時程，並為航空旅遊業復甦後預作準備，將展開空、地勤人才儲備招募，規劃開出約 127 項職缺，包含客艙組員、資訊、機務、營業、客服、機場運務和內勤行政等，其中，儲備客艙組員預計將招募超過 200 名。

星宇執行長翟健華表示，過去一年全球航空業受疫情重創，星宇利用疫情期間優化各項作業流程、持續各項基礎建設並擴展航線，目前已漸看到航空市場復甦的跡象，將積極招募人才迎接航空旅遊市場復甦。

星宇計劃招募超過 200 名儲備客艙組員，並首次開放應屆畢業生應徵，依有無空服經驗區分為 3 項職缺，分別為座艙長專班、具客艙組員經驗和無客艙組員經驗。

星宇說明，此次特開座艙長專班職缺，主要是瞄準具國際航線單走道機型全艙帶班或雙走道機型單一艙等帶班 2 年以上經驗者，加強培訓成為空服團隊領袖，以指揮調度客艙安全及服務工作，掌握組員勤務表現、異常狀況和旅客意見處理。

星宇具 2 年以上空服經驗組員甄試，預計 4 月起陸續展開，需通過視訊面試、現場徵試和體格檢查，預計第三季起陸續報到，而無客艙組員經驗職缺規劃在第三季甄試，流程包含現場初 / 複試、體格檢查，第四季起分批報到。

除了客艙組員招募，星宇航空開出 124 項地勤職缺，領域包含人資、財務、營運、法務、營業、客服、總務、保全、運務、機務和資訊等地勤人員職務，面試規劃於 5 月中旬舉行，第三季起陸續分批報到。

而此次星宇也首度招募培訓維修機械員，錄取後將進行為期約 4-6 個月的基礎訓練課程，包括航機構造知識、維修相關理論及實務演練，須通過考試和適職評估。