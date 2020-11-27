〈玉晶光法說〉本季與明年首季接單旺 有望雙創歷年同期新高

蘋果供應鏈光學廠玉晶光 (3406-TW) 今 (27) 日召開線上法說會，由董事長陳天慶、總經理郭英理主持，受到蘋果旗艦手機 IPhone 12 遞延推出，玉晶光仍看好高階鏡頭需求，預估今年第四季及明年第一季客戶拉貨力強勁下，業績可望雙創歷年同期新高。

陳天慶指出，2020 年第三季玉晶光毛利率下滑，主要是因新台幣升值，造成匯率不利因素干擾，且第三季舊機鏡頭出貨較多，在季節性降價影響下，造成毛利率下滑。

陳天慶指出，今年第四季及 2021 年第一季營運，在客戶拉貨動能強勁帶動下，營收可望雙創歷年同期新高，至於獲利，端視產品生產良率而定。

玉晶光 2020 年第三季稅後純益 10.52 億元，季增 1.13 倍，年減 19.16%，每股純益 9.44 元；前三季稅後純益 20.57 億元，年增 35%，每股純益達 18.47 元。

玉晶光 2020 年 10 月營收 16.54 億元，月減 11.08%，終止今年連續 5 個月逐月成長走勢，年增 12.63%，營收較上月衰退，是因中國十一長假未全線加班，導致產出減少，公司指出，目前客戶端需求仍強，估 11 月、12 月後，產出將恢復正常，第四季營運不淡，且第四季需求旺盛及良率有機會改善，有助獲利改善。