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女股神仍看多 比特幣站回5萬美元大關

女股神看多比特幣估上看45萬美元 激勵比特幣站回50000美元大關（圖：AFP）
女股神看多比特幣估上看45萬美元 激勵比特幣站回50000美元大關（圖：AFP）

儘管科技股拋售導致 ARK 管理的基金近期跌跌不休，但創辦人 Cathie Wood 並不為此感到擔憂，她周三 (3 日) 重申看多特斯拉和比特幣的觀點，認為虛擬貨幣未來將成為主流，最多可再漲 40 萬美元

Wood  周三表示，隨著科技股快速發展，預估由於越來越多企業開始分散現金儲備並布局虛擬貨幣比特幣的價格將繼續上漲。

自去年 Paypal 首開先例後，比特幣已逐漸受到企業與機構投資人的關注，特斯拉於 2 月初斥資 15 億美元購買比特幣，Square 也於近期表示已在第四季增加 1.7 億美元比特幣部位。

Wood  認為，若未來其他企業跟進，比特幣的價格可能還會再上漲 4 萬至 40 萬美元，非常樂見近期出現健康的短期修正。

消息傳出後激勵比特幣買盤，周三該虛擬貨幣重回 50,000 美元大關，截至截稿前 11 時許上漲 4.51% 暫收至 51,014 美元

比特幣 3/3 至 3/4 日日線圖 (圖: Coindesk)
比特幣 3/3 至 3/4 日日線圖 (圖: Coindesk)

持續看多科技股

此外，Wood 認為，儘管高通膨與高估值隱憂導致近期標普 500 指數下滑，但 ARK 基金仍然會保握任何機會。

Wood 說，大盤正在填補人工智慧 (AI)、機器人技術這類創新領域的價值陷阱，她認為最大的風險在於大盤，而非 ARK 目前的堅持。

近期美股的修正尚未平息，標普 500 指數周三下跌 1.3%，那斯達克綜合指數跌 2.7%，道瓊工業指數則小跌 0.39%。

Wood 認為，約佔 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 10% 的特斯拉目前仍具投資吸引力，因為該公司於自駕領域處於領先地位，ARK 也對特斯拉目前自駕系統策略充滿信心。

此外，Wood 還看好疫情興起的串流與遠距趨勢，認為 Zoom (ZM-US) 和電視串流媒體 Roku (ROKU-US) 未來五年的預期報酬率而仍舊誘人。

Wood 進一步表示，Zoom 的股價目前可能被低估，而 Roku 和 Amazon 將成為網路電視市場的兩大巨人。

(本文不開放合作媒體轉載)

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