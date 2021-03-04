女股神仍看多 比特幣站回5萬美元大關

儘管科技股拋售導致 ARK 管理的基金近期跌跌不休，但創辦人 Cathie Wood 並不為此感到擔憂，她周三 (3 日) 重申看多特斯拉和比特幣的觀點，認為虛擬貨幣未來將成為主流，最多可再漲 40 萬美元。

Wood 周三表示，隨著科技股快速發展，預估由於越來越多企業開始分散現金儲備並布局虛擬貨幣，比特幣的價格將繼續上漲。

自去年 Paypal 首開先例後，比特幣已逐漸受到企業與機構投資人的關注，特斯拉於 2 月初斥資 15 億美元購買比特幣，Square 也於近期表示已在第四季增加 1.7 億美元的比特幣部位。

Wood 認為，若未來其他企業跟進，比特幣的價格可能還會再上漲 4 萬至 40 萬美元，非常樂見近期出現健康的短期修正。

消息傳出後激勵比特幣買盤，周三該虛擬貨幣重回 50,000 美元大關，截至截稿前 11 時許上漲 4.51% 暫收至 51,014 美元。

比特幣 3/3 至 3/4 日日線圖 (圖: Coindesk)

持續看多科技股

此外，Wood 認為，儘管高通膨與高估值隱憂導致近期標普 500 指數下滑，但 ARK 基金仍然會保握任何機會。

Wood 說，大盤正在填補人工智慧 (AI)、機器人技術這類創新領域的價值陷阱，她認為最大的風險在於大盤，而非 ARK 目前的堅持。

近期美股的修正尚未平息，標普 500 指數周三下跌 1.3%，那斯達克綜合指數跌 2.7%，道瓊工業指數則小跌 0.39%。

Wood 認為，約佔 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 10% 的特斯拉目前仍具投資吸引力，因為該公司於自駕領域處於領先地位，ARK 也對特斯拉目前自駕系統策略充滿信心。

此外，Wood 還看好疫情興起的串流與遠距趨勢，認為 Zoom (ZM-US) 和電視串流媒體 Roku (ROKU-US) 未來五年的預期報酬率而仍舊誘人。

Wood 進一步表示，Zoom 的股價目前可能被低估，而 Roku 和 Amazon 將成為網路電視市場的兩大巨人。

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