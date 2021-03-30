〈英業達法說〉布局醫療、車用電子 2024年營收比重拚達5%

電子科技大廠近年持續強攻電動車商機，趨勢延燒，代工廠英業達 (2356-TW) 總經理巫永財今 (30) 日表示，英業達過去也持續布局車用電子、醫療事業，雖然目前比重仍低，但看好三年後營收比重將達 5%，有助毛利率提升。

巫永財表示，英業達車用電子布局鎖定 ADAS(先進駕駛輔助系統)、IVI(車用資訊娛樂系統)，未來計畫進一步拓展到 ECU(行車電腦) 等，客戶涵蓋歐、美系車廠，將採取與一線車廠供應商模式進行布局，也看好 2024 年車用電子營收貢獻達到 250 億元水準。

巫永財解釋，台廠進軍車用電子並非只做 ADAS、ECU 等，而是因為汽車對伺服器、運算要求較高，且相關產值價值較高，也讓台廠看準機會進切入汽車供應鏈布局，近年相關產品也陸續取得相關認證，可望逐步出貨。

醫療事業方面，主要來自旗下英華達，英華達總經理何代水指出，在台灣推出自有品牌全家寶，去年在疫情期間也獲得美國客戶肯定，將持續取得各國認證，擴大醫療事業佈局。

據了解，英華達全家寶取得醫療認證後，鎖定生理量測系統、循環腫瘤癌細胞檢測系統、第三代基因定序服務等三大方向進行布局，在台灣已陸續導入馬偕、嘉基、旗津、竹山、維恭等醫療體系，社區照護方面則深入苗栗偏鄉，日前也與美商 ERA、芯盛健康管理跨界合作，進軍不動產產業。