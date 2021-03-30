太景與中國浙江醫藥簽抗生素移轉合約 總金額最高14.3億元

太景 - KY(4157-TW) 今 (30) 日宣布，與中國合作夥伴浙江醫藥簽訂抗生素奈諾沙星轉讓合約，總合約金 4500-5000 萬美元 (約新台幣 12.9-14.3 億元)，太景預計今年第 2 季可先認列簽約金，其他合約金將於今、明兩年陸續完成認列。

中國去年 3 月祭出《藥品註冊管理辦法》及《藥品生產監督管理辦法》新版法規，針對藥品上市許可持有人 (MAH) 有明確規範，藥品無法 2 家以上藥廠共同持有，僅能有單一持有人，並對藥品安全及品質管理承擔主要責任。

太景與中國浙江醫藥 2012 年簽訂抗生素奈諾沙星在中國的授權協議，太景考量藥品的生產、配送、分銷、零售等，上市許可持有人所承擔藥品安全有效性、品質管理及風險管理等，需投入鉅額成本，因此經雙方協議後，由浙江醫藥擔任持有人，太景以賣斷方式，將藥品轉讓給浙江醫藥。

太景表示，後續將向相關單位申請延長藥品專利年限，若審查順利通過，此次轉讓合約金可達 5000 萬美元、若申請未通過，合約金則為 4500 萬美元；太景除第 2 季可認列部分簽約金外，後續包括專利移轉、取得藥證、延長專利時間等，今、明兩年可認列 4500-5000 萬美元。

太景表示，目前已發現全新二線廣譜性抗生素候選藥物，據體外藥敏試驗顯示，該藥物對多種抗藥性的革蘭氏陽性菌、抗藥性的革蘭氏陰性菌、及困擾臨床醫師的超級細菌 (如多重抗藥性的鮑氏不動桿菌) 均有絕佳的抗菌活性。對於中重度肺炎，用於院內感染、加護病房、呼吸器或插管等引起的感染極具治療潛力，將成為下一個主要投入資源的重點產品。